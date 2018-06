Vettel bate recorde, é o mais rápido em Montreal e crava pole para o GP do Canadá

O alemão Sebastian Vettel voou baixo no treino classificatório para o GP do Canadá e garantiu a pole position para a prova que acontecerá neste domingo. No treino classificatório deste sábado, no Circuito Gilles Villeneuve, o piloto da Red Bull não deu chances para os rivais, disparou no Q3 e cravou a melhor marca, com 1min10s764, novo recorde da pista.

Com o resultado, Vettel desbancou o holandês Max Verstappen, da Red Bull, que liderou os três treinos livres em Montreal, e o inglês Lewis Hamilton, líder do Mundial de Pilotos. Quem garantiu a segunda colocação no grid, aliás, foi o companheiro de Hamilton na Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas, com a marca de 1min10s857.

Somente então chegou Verstappen, que garantiu a terceira colocação do grid com o tempo de 1min10s937. Hamilton foi o quarto e o último a rodar abaixo de 1min11s, com 1min10s996. Completando os seis primeiros, apareceram Kimi Raikkonen (1min11s095), da Ferrari, e Daniel Ricciardo (1min11s116), da Red Bull.

Mas nenhum deles foi páreo para Vettel. O alemão da Ferrari foi dominante para garantir sua 54.ª pole position na Fórmula 1, sendo a quarta na temporada, em sete provas disputadas. O piloto precisa da vitória no Canadá para ameaçar a liderança de Hamilton na temporada.

Neste sábado, o Q1 começou com uma surpresa logo nos primeiros segundos de atividade. Já na saída dos boxes, o carro de Romain Grosjean apresentou problema, soltou muita fumaça e o piloto abandonou a atividade sem sequer marcar tempo. Com os carros de Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen nas primeiras posições, Fernando Alonso precisou lutar até a última tentativa para se garantir no Q2, com o cronômetro já zerado.

Mas na segunda parte do treino, não teve jeito. Alonso teve muita dificuldade para controlar sua McLaren e não conseguiu a classificação para a fase final, parando na 14.ª colocação. Só não foi pior do que seu companheiro de equipe, Stoffel Vandoorne, que parou em 15.º. Daniel Ricciardo terminou na frente, seguido de seu companheiro Max Verstappen.

No Q3, porém, não deu para a Mercedes ou a Red Bull. Vettel pulou na liderança logo em uma de suas primeiras tentativas na pista. Com o cronômetro zerado e seus principais rivais tentando tirar-lhe a pole, o alemão ainda abaixou seu tempo e garantiu de uma vez a primeira colocação no grid.

Os pilotos agora voltam à ação para a disputa do GP do Canadá, que acontecerá neste domingo, às 15h10 (horário de Brasília). Hamilton lidera o Mundial com 110 pontos, seguido por Vettel, com 96, Ricciardo, com 72, e Bottas, 68.

Confira o grid de largada para o GP do Canadá:

1º – Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 1min10s764

2º – Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), 1min10s857

3º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min10s937

4º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min10s996

5º – Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min11s095

6º – Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), 1min11s116

7º – Nico Hülkenberg (ALE/Renault), 1min11s973

8º – Esteban Ocon (FRA/Force India), 1min12s084

9º – Carlos Sainz Jr (ESP/Renault), 1min12s168

10º – Sergio Pérez (MEX/Force India), 1min12s671

11º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min12s606

12º – Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso), 1min12s635

13º – Charles Leclerc (MON/Sauber), 1min12s661

14º – Fernando Alonso (ESP/McLaren), 1min12s856

15º – Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren), 1min12s865

16º – Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso), 1min13s047

17º – Lance Stroll (CAN/Williams), 1min13s590

18º – Sergey Sirotkin (RUS/Williams), 1min13s643

19º – Marcus Ericsson (SUE/Sauber), 1min14s593

20º – Romain Grosjean (FRA/Haas), sem tempo