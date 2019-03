Única mulher do grid quer servir como incentivo

Única mulher do grid da Stock Car, principal categoria do automobilismo nacional, a paulistana Bia Figueiredo quer servir como incentivo para que mais mulheres entrem e tenham sucesso no esporte a motor. Ela falou sobre o assunto nesta quinta-feira, durante entrevista ao LIBERAL, em menção ao Dia Internacional da Mulher, data celebrada nesta sexta (8).

“Eu sinto que, de alguma forma, estou representando e valorizando a classe dentro do automobilismo e também abrindo portas para novas mulheres que tenham vontade de seguir carreira como piloto no automobilismo de alguma forma”, diz.

Bia tem 32 anos de idade e 26 de carreira. Está desde 2014 na Stock Car, principal competição do automobilismo brasileiro. Rodeada por homens, a piloto tenta alavancar outras mulheres na modalidade.

Ela contou que apoia diretamente a jovem Antonella Bassani. Aos 12 anos, a garota desponta como uma das revelações do kartismo nacional. “A ideia é construir uma estrutura para que ela possa construir uma carreira também e tenha as mesmas oportunidades que eu tive”, afirma. Foto: Duda Bairros / Vicar

Bia também colabora com a equipe amadora Karteiras. O grupo abre espaço tanto para mulheres que já conhecem o esporte como para aquelas que nunca andaram de kart. Há até uma competição entre as pilotas. “Sempre vou correr com elas e chamo pelas mídias sociais as meninas que queiram brincar, andar, começar a participar desse campeonato”, comenta.

A paulistana reconhece que existe machismo em volta do automobilismo. Segundo ela, por conta do preconceito, meninas que gostam da modalidade “nem sempre” tem o apoio necessário da família. “Quando ela demonstra interesse, já toma aquela cortada que ‘automobilismo é coisa de homem’”, lamenta.

CARREIRA

No caso de Bia, não houve esse problema. O pai dela percebeu o interesse da filha pelo automobilismo e a colocou numa escola de kart quando ela tinha 8 anos.

A partir de então, a paulistana construiu uma carreira que a fez ser a única mulher da Stock Car. Antes da categoria nacional, chegou a estar no grid da Fórmula Indy. “As pessoas até, por isso, se identificam muito comigo. Torcem demais. Não é comum ter mulheres no automobilismo, nem entre os pilotos, nem como engenheira”.

A temporada 2019 da Stock Car terá início no dia 7 de abril.