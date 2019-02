TMG renova com Átila e Zonta para 3º ano

Pelo terceiro ano consecutivo, a equipe TMG Racing/Shell V-Power, de Americana, será representada pelos pilotos Átila Abreu e Ricardo Zonta na Stock Car. A renovação dos contratos foi anunciada pela escuderia nesta sexta-feira.

Em 2019, a TMG quer chegar à etapa final com chance de título nos dois campeonatos: de equipes e de pilotos. Nos dois últimos anos, o grupo conseguiu o terceiro lugar na classificação por equipes, enquanto os pilotos ficaram na parte de cima da tabela. Foto: Victor Eleutério / Shell Racing

Na Stock Car, a TMG se apresenta comercialmente apenas como Shell V-Power. A equipe divulgou que a parceria está mantida para esta temporada. “Nosso objetivo é ter um 2019 ainda melhor. Estamos com o time mais forte ainda que no ano passado e tenho certeza de que será muito positivo”, disse o chefe do grupo, Thiago Meneghel.

A TMG aponta que 2018 foi o ano de melhores resultados para o grupo, com um total de seis vitórias. Átila, com quatro, encerrou a temporada como o piloto que obteve mais triunfos. Zonta também fechou o ano com chave de ouro, ao vencer a última etapa, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Átila ficou em sexto no campeonato e Zonta, em oitavo.

Em 2019, a disputa vai começar em 7 de abril, no Velopark, em Nova Santa Rita (RS). Ao todo, haverá 12 etapas. O encerramento será em 15 de dezembro, no Autódromo Interlagos, em São Paulo.

“Nossa meta está bem clara e definida para 2019: buscar o título. O segundo semestre de 2018 comprovou nossa performance e queremos traduzir o fim do ano passado para o início da temporada atual”, afirmou Átila.