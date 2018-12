TMG fecha ano com vitória de Ricardo Zonta

O piloto Ricardo Zonta, da equipe americanense TMG Racing, conquistou a vitória na última etapa da temporada 2018 da Stock Car. A disputa ocorreu neste domingo, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A rodada de encerramento contou com corrida única. Ao fim da prova, Zonta subiu do nono para o oitavo lugar na classificação geral e fechou o ano com 184 pontos. Foto: José Mario Dias / TMG Racing

“Foi uma corrida fantástica. O carro é brilhante. É muito bom o carro. Então deu tudo certo. Graças a Deus, deu tudo certo”, comemorou.

O outro piloto da TMG, Átila Abreu, alcançou a nona colocação no evento deste final de semana, após uma corrida de recuperação, já que ele tinha largado em 22º. Na tabela do campeonato, Átila se manteve em sexto, agora com 208 pontos.

“Foi uma boa prova. A gente acaba o ano com uma performance positiva, a equipe vencendo com o Zonta. Acho que foi um ano muito bom. Então, parabenizar a equipe, que fez um segundo semestre excelente e focar agora para fechar as coisas para o ano que vem pra estar no grid”, afirmou.

A equipe terminou o ano em alta, com cinco vitórias nas últimas cinco etapas. Por conta dessa sequência, Átila foi o piloto mais triunfos na competição. Ele venceu, ao todo, quatro provas.

Na classificação por equipes, a escuderia americanense conseguiu a terceira posição, com 392 pontos. O título ficou com a Eurofarma RC, que somou 548. Daniel Serra, com 338 pontos, levantou a taça entre os pilotos.

“A gente tem certeza que se não fossem algumas quebras e acidentes no começo da temporada a gente estaria na briga pelo campeonato. Mas estamos saindo daqui mais fortes do que nunca e é isso que importa”, disse Thiago Meneghel, chefe da TMG, que se apresenta comercialmente como Shell V-Power na Stock Car.