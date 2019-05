TMG alcança sequência inédita de três vitórias

Foto: José Mário Dias - TMG

A TMG Racing/Shell V-Power, de Americana, se tornou neste domingo a única equipe com três vitórias nos três anos em que a Stock Car visitou o Autódromo Velo Città, em Mogi Guaçu. O último triunfo teve a assinatura de Ricardo Zonta, na corrida 2 da segunda etapa da temporada 2019.

Com o resultado, Zonta subiu do 11º para o 7º lugar, agora com 48 pontos, 13 a menos que o líder Daniel Serra.

O piloto da TMG também foi o maior pontuador da rodada dupla, com um total de 38 pontos. Na primeira bateria, ele havia alcançado a sétima posição. “Vamos lutar pelo campeonato”, afirmou.

Neste fim de semana, a equipe não pôde contar com Átila Abreu, em virtude de um acidente que ele sofreu na primeira etapa. O substituto, Vitor Baptista, abandonou a prova 1 e ficou em 15º na segunda.

“Estou muito contente com o desempenho da equipe, tive uma boa adaptação. Claro, alguns erros, pelo fato de não conhecer o carro, e os tempos são muito próximos na Stock Car. Tem de estar preparado”, disse Baptista.

Átila acompanhou as corridas nos boxes, o que, na visão dele, serviu como aprendizado. “Ver de fora o trabalho da Shell nos boxes somou alguns pontos. Observar de outro ponto, sem ter a adrenalina, sem a pressão de estar acelerando, serviu para entender um pouco mais como tudo funciona”, comentou.

No entanto, ele não quer ter essa experiência na próxima rodada, que será no Autódromo Internacional de Goiânia (GO), no próximo dia 19. “Espero estar de volta em Goiânia. Uma [etapa] fora já está bom demais”, apontou.