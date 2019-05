Sem Átila Abreu, TMG/Shell vai para 2ª etapa

Desfalcada pelo piloto Átila Abreu, a equipe TMG Racing/Shell V-Power, de Americana, disputa a segunda etapa da Stock Car neste fim de semana. O evento ocorre em Mogi Guaçu, no Autódromo Velo Città.

Átila não estará na pista em virtude de uma colisão no treino classificatório da primeira etapa, em 6 de abril, em Nova Santa Rita (RS). Segundo a TMG Racing/Shell V-Power, médicos recomendaram que ele não dispute a rodada dupla de Mogi Guaçu. Foto: Divulgação

“Eu me sinto bem melhor, com mobilidade e sem dores, mas infelizmente ainda não deu para liberar do ponto de vista médico para competir em alta performance numa categoria disputada como a Stock Car”, explica Átila.

A vaga dele ficou com Vitor Baptista, piloto da Academia Shell Racing. O substituto tem se destacado na temporada, com a liderança da Porsche Imperio Carrera Cup.

“É uma honra sentar no lugar do Átila Abreu, e também uma responsabilidade muito grande de representar o que ele representa, toda a carreira dele, a Academia Shell, o campeonato da Stock Car e os patrocinadores que o apoiam”, afirma Baptista. Foto: Divulgação

Além dele, mais dois pilotos representam a equipe no Velo Città: Ricardo Zonta, 11º colocado na classificação geral, e Raphael Reis, que vai correr a etapa graças ao pacote de benefícios concedidos pelo título da Stock Light.

A programação tem início neste sábado, com os treinos livres, a partir das 8h25. A definição do grid começa às 13h30. Neste domingo, as duas baterias acontecem às 13h e 14h15, respectivamente.