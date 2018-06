Sebastian Vettel celebra conquista da pole em Montreal: ‘Carro esteve incrível’

Sebastian Vettel comemorou a evolução do carro de sexta-feira, nos treinos livres, para este sábado, quando o piloto da Ferrari conseguiu cravar a pole position para o GP do Canadá, em Montreal. Será a quarta vez nesta temporada da Fórmula 1 que o alemão vai largar em primeiro.

“A gente esteve um pouco enrascado na sexta. Não estava feliz com o carro, tivemos alguns problemas e apenas não consegui entrar no ritmo. Foi muito difícil, mas conseguimos mudar. O carro esteve incrível na classificação”, comemorou o tetracampeão mundial neste sábado.

Apesar de já ter quatro pole positions em sete etapas neste ano, Sebastian Vettel venceu duas corridas em 2018 – a última delas no segundo GP da temporada, no Bahrein. Líder do Mundial de Pilotos, o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, também teve dois triunfos até aqui, assim como o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull.

Apesar do equilíbrio, o ferrarista espera se aproveitar da vantagem por largar na primeira posição e terminar em primeiro em Montreal. “A disputa neste ano tem sido apertada entre os três carros. É claro que quem sai na pole quer a vitória”, comentou Sebastian Vettel, que tem 96 pontos no Mundial de Pilotos da Fórmula 1, 14 a menos do que Lewis Hamilton. Em terceiro lugar, Daniel Ricciardo somou 72 até aqui.