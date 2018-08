Moraes Junior volta para pista onde estreou

O americanense André Moraes Junior volta neste domingo à pista onde fez sua estreia no Mercedes-Benz Challenge. Ele vai correr no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO), pela quinta etapa da temporada. A largada está marcada para 10h30.

Nessa competição, Moraes Junior disputou sua primeira corrida em 2017. Logo de cara, o piloto de 18 anos realizou uma corrida de recuperação e subiu ao pódio. Foto: Divulgação / Bardahl Hot Car

“Foi em Goiânia que estreei na Mercedes e terminei em segundo, largando de sétimo. Tenho boas recordações de lá e vamos com força total para reagir e subir ainda mais no campeonato”, declarou o competidor da categoria C-250 Cup.

Na última prova, em julho, o americanense conquistou sua primeira vitória neste ano. O evento aconteceu em Campo Grande (MS). O resultado fez com que ele subisse do oitavo para o sexto lugar na classificação geral e também deu mais confiança.

“Estou muito animado, principalmente depois do final de semana que tivemos em Campo Grande. A expectativa é muito boa”, comentou o integrante da equipe Bardahl Hot Car.

Depois desse feito, o jovem voltou a reiterar que mira o título da temporada. “Temos chances ainda de brigar pelo título nas últimas quatro etapas e vamos fazer de tudo para trazer mais um bom resultado de Goiânia”, disse.

Neste ano, Moraes Junior foi vice-campeão na primeira prova, alcançou a quinta posição na etapa seguinte e não conseguiu completar a terceira corrida. O americanense tem 46 pontos no torneio, 21 a menos que o líder Peter Michael Gottschalk, bicampeão da categoria.

O primeiro colocado mostrou confiança para a disputa deste domingo. Nesta temporada, ele já acumula duas vitórias.

“Espero conseguir mais uma vitória e desta forma ampliar a minha vantagem em relação aos demais competidores no campeonato. O carro está com um ótimo acerto e a equipe fez um grande trabalho, resolvendo alguns problemas que tivemos nas primeiras etapas do campeonato”, afirmou Gottschalk, por meio de assessoria de imprensa.