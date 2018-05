Ricciardo minimiza recorde em Mônaco e teme evolução da Ferrari e da Mercedes

O australiano Daniel Ricciardo dominou os dois treinos livres para o GP de Mônaco nesta quinta-feira, deixando o companheiro de Red Bull, o holandês Max Verstappen, na segunda colocação. O líder das sessões, no entanto, minimizou o eventual favoritismo de sua escuderia e se mostrou preocupado com evolução dos principais concorrentes.

“Lideramos o treino, então até agora fizemos o que podíamos fazer. Podemos melhorar um pouco mais, mas sabemos que no sábado será tudo muito parelho. Temos um dia de descanso e tenho certeza que a Ferrari e a Mercedes vão nos pressionar”, afirmou.

As sessões demonstraram que a Red Bull conseguiu aprimorar os carros após os testes realizados em Barcelona na última semana. Ricciardo busca a primeira vitória em Mônaco – no ano passado els foi o terceiro colocado.

“Para uma corrida longa, o carro parece decente. Ainda não está tudo certo, mas estamos bem no momento. A meta é a pole position. A intenção é vencer no final de semana e ser o mais rápido. Hoje (quinta-feira) fomos bem. Já é um bom começo”, prosseguiu o australiano.

Além de ser o mais rápido, Ricciardo fez a melhor volta em 1min11s841 e se tornou o primeiro piloto na história a registrar uma volta em menos de 1min12 nas ruas do principado, algo que já havia sido previsto pela Pirelli. A fornecedora de pneus da Fórmula 1 havia apostado que o GP de Mônaco registraria recordes com a utilização do novo composto hipermacio.

“Fiz algumas coisas diferentes, mas de certa forma deu tudo certo para mim e coloquei mais energia na pista. Me sinto como se estivesse prestes a entrar numa boa primavera. É uma longa temporada, estou consciente para não me decepcionar, mas até agora o que temos feito está funcionando.”

Verstappen, que escapou de uma punição depois de andar de ré na pista, elogiou o desempenho da Red Bull. “Sabemos que temos um grande carro. Quando corremos em pistas em que as retas não são muito longas, somos muito fortes”, afirmou.

Os pilotos voltarão à pista no circuito de rua de Montecarlo no sábado, quando ocorrerá a sessão de classificação a partir das 10 horas (de Brasília). A largada para o GP de Mônaco está prevista para as 10h10 de domingo.