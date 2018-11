Recordista em Interlagos, Verstappen lidera 1º treino livre do GP do Brasil

Com muitos beliscões nas zebras e pneus fritados, a Fórmula 1 teve o primeiro treino livre nesta manhã de sexta-feira no circuito de Interlagos para o GP do Brasil. Com tempo nublado, temperatura de 20 graus e sem nenhum acidente de maiores proporções, o holandês Max Verstappen manteve a boa fase e foi o mais rápido com o tempo de 1min09s011.

Atual recordista da pista de Interlagos, com o tempo de 1min11s044 cravado na edição de 2017 da prova, o piloto da Red Bull vem de um segundo lugar no Estados Unidos e de uma vitória no GP do México.

O segundo lugar ficou com o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, com 1min09s060, seguido pelo pentacampeão Lewis Hamilton (1min09s107). O quarto colocado foi Daniel Ricciardo, da Red Bull (1min09s395). O australiano, porém, teve de mudar um componente do motor de seu carro e por isso vai perder cinco posições no grid de largada.

O finlandês Kimi Raikkonen, com mais uma atuação empolgante em um treino pela Ferrari, ficou em quinto lugar (1min09s573), à frente do seu compatriota Valtteri Bottas, da Mercedes (1min09s679). O francês Romain Grosjean foi o sétimo (1min09s922) e o dinamarquês Kevin Magnussen, seu companheiro de Hass, o oitavo (1min10s236). O monegasco Charles Leclerc ficou em nono (1min10s346) com a sua Sauber e o francês Esteban Ocon fechou o grupo dos dez primeiros ao cronometrar 1min10s361 com a sua Force India.

O espanhol Fernando Alonso, que conquistou seus dois títulos mundiais em Interlagos, não participou do primeiro treino livre. O piloto da McLaren, de 37 anos, vai se despedir da categoria após o GP de Abu Dabi, no próximo dia 25.

A prova no domingo promete ser bastante disputada, pois já este primeiro treino mostrou equilíbrio no desempenho dos principais pilotos. Hamilton, pentacampeão por antecipação, soma 358 pontos, seguido por Vettel, que tem 294. A disputa pelo terceiro lugar deverá ser intensa. Raikkonen acumula 236, enquanto Bottas tem 227. O quinto é Verstappen, com 216.

No Mundial de Construtores, a Mercedes está bem próxima do título, com 585 pontos. A Ferrari tem 530, enquanto a Red Bull soma 362.

Os carros voltam para a pista de Interlagos nesta sexta-feira para a segunda sessão dos treinos livres, que começa às 15 horas. No sábado, a terceira sessão está prevista para às 12h, com uma hora de duração. O grid de largada será definido a partir das 15h. A corrida, no domingo, tem previsão de largada para as 15h10. O 47º GP do Brasil de Fórmula 1 terá 71 voltas.