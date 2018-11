Projeto que vai ensinar kartismo em Americana tem largada no dia 11

O projeto Acelerando para o Futuro, que vai ensinar kartismo para crianças de Americana, começará no próximo dia 11, na orla da Praia Azul. A primeira atividade contará com alunos da Escola Estadual Sinésia Martini e do Ciep (Centro Integrado de Educação Pública) Milton Santos.

Ao longo do dia, haverá uma competição entre 98 estudantes. O evento é organizado pela King Kart, empresa realizadora de competições de kart e motociclismo amadores na região, em parceria com a prefeitura local. Foto: Divulgação

A ação atenderá crianças de escolas públicas de 8 a 11 anos. Segundo o diretor da King Kart e idealizador do projeto, Alex Lucena, a iniciativa visa revelar novos talentos da modalidade. “Também vamos promover palestras educativas que levem conhecimento às crianças sobre automobilismo, educação para o trânsito e histórias de superação e amor ao esporte”, explicou.

Cada escola terá 49 alunos participantes, que vão disputar baterias de dez minutos de duração, a partir das 8 horas. A programação terminará por volta das 17 horas, com entrega de troféus para os vencedores.

A organização informou que disponibilizará a estrutura necessária para os competidores, inclusive um kit lanche. Todos também receberão instruções de pilotagem com segurança.