Prestes a completar 40 anos, Valentino Rossi diz estar ‘motivado como sempre’

Prestes a completar 40 anos, no próximo dia 16, o italiano Valentino Rossi está confiante de que poderá somar bons resultados na temporada 2019 da MotoGP. Nove vezes campeão mundial, sete pela principal categoria da motovelocidade, o piloto da Yamaha diz se “sentir bem e determinado como sempre” para dar início a sua 24ª temporada.

“Acho que poderei ter um ano melhor do que o de 2018 e voltar a disputar as vitórias. Acho que com um pouco de trabalho duro podemos atingir nossos objetivos, pois em minha cabeça nada mudou”, disse Rossi, que vai ter mais uma vez o espanhol Maverick Viñales como companheiro de equipe.

“Os treinamentos em Sepang serão muito importantes, porque é a primeira oportunidade para que a equipe se reúna para provar tudo que a Yamaha trabalhou durante o inverno”, disse o italiano, terceiro colocado na temporada passada, atrás do campeão Marc Márquez e do compatriota Andrea Dovizioso.

Ex-fã e grande rival de Rossi, Márquez, tricampeão consecutivo da MotoGP, admitiu a relação tensa entre os dois, mas não deixou de elogiar o adversário. “Ultimamente nossa relação está um pouco distante, mas sou o primeiro a admirar o que ele está fazendo aos 40 anos de idade”, afirmou o piloto da Honda. “É uma referência por tudo que está conseguindo, por manter a motivação e ainda ser um dos candidatos ao título mundial.”

Em 1997, Rossi foi campeão nas 125cc. Mais dois anos ganhou o título nas 250cc. Em 2001, levantou a taça nas 500cc, além de somar os mundiais de 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 e 2009. Ele soma 115 vitórias, com 232 pódios e 65 poles.

As equipes estão na Malásia para os testes de quarta a sexta-feira. Estão previstas 19 corridas no campeonato deste ano da MotoGP. A primeira será no Catar, dia 10 de março. A última etapa vai ocorrer em Valência, em 17 de novembro.