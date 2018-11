Prefeito Crivella promete prova da Fórmula Indy no Rio em 2020

A Fórmula Indy pode voltar ao Brasil em 2020. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, prometeu que uma etapa da categoria norte-americana de automobilismo será realizada na cidade daqui dois anos, o que representaria a primeira prova da competição no Brasil desde 2013, última vez que São Paulo recebeu a corrida.

Através de sua página no Twitter, Crivella anunciou a realização da prova. Em vídeo na rede social, publicado na quarta-feira, o prefeito apareceu ao lado de organizadores da Indy e revelou inclusive o traçado da corrida, que percorreria trechos do Sambódromo da Marquês de Sapucaí e da Avenida Presidente Vargas.

“Estamos recebendo os organizados da Fórmula Indy, que virão em 2020 realizar uma prova aqui no sambódromo. Eu estive no projeto, vou publicar a corrida que estamos pensando em fazer aqui no Rio. Tenho certeza que você virão, verão e vão gostar, ou pela televisão ou ao vivo. É um excelente evento para a nossa cidade e vai atrair muitos turistas”, declarou.

Procurada pela reportagem, no entanto, a assessoria de Crivella deixou claro que a negociação não está selada. “O Rio pode voltar a ser circuito de alta velocidade no automobilismo”, explicou. De acordo com nota enviada ao Estado, o que aconteceu na quarta foi a apresentação do projeto pela categoria ao prefeito.

Se o martelo for batido a favor da realização da prova, ela terá, de fato, o sambódromo como atração principal. “Metade da prova aconteceria no sambódromo (que teria pistas de ida e volta) e poderia ser acompanhada de perto, das arquibancadas, pelo público. O circuito apresentado é inédito em competições da categoria”, afirma a nota.

A intenção é que o Rio lucre com a presença da Indy. De acordo com a prefeitura, os organizadores da categoria estimam a geração de R$ 150 milhões em impostos para a cidade e de cinco mil empregos temporários.