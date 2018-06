Petrucci é confirmado na Ducati para vaga de Lorenzo em 2019 e assina por 2 anos

O italiano Danilo Petrucci foi oficialmente confirmado como substituto de Jorge Lorenzo na Ducati a partir da temporada de 2019 da MotoGP. O piloto de 27 anos, atualmente correndo pela equipe Pramac, ocupará a vaga do espanhol, que também nesta quarta-feira foi anunciado como nome que entrará no lugar do seu compatriota Dani Pedrosa na Honda a partir do próximo ano.

Esse novo capítulo desta “dança das cadeiras” da categoria máxima da motovelocidade começou na última terça-feira, quando Pedrosa confirmou que vai encerrar uma trajetória de 18 anos como piloto da equipe japonesa ao final desta temporada e avisou que só revelará o destino da sua carreira quando chegar a Barcelona para a próxima etapa do campeonato, marcada para o dia 17 de junho.

Petrucci disputa a sua quarta temporada pela Pramac, que também tem suas motos equipada com motores da Ducati, e comemorou o acerto com a equipe que passará a defender em 2019. Ele destacou que está realizando um “sonho” ao assumir o posto de titular do time do qual já fez parte em outra função.

“É uma grande honra virar um piloto da Ducati, especialmente para mim, que comecei como piloto de testes”, afirmou Petrucci, que na verdadeira acabou sendo promovido pelo próprio time que passará a defender enquanto faz a sua temporada de despedida pela Pramac, uma equipe satélite da Ducati.

O australiano Jack Miller aparecia como possível opção para a vaga que será aberta por Lorenzo, mas ele acabou sendo descartado nesta que ainda é a sua primeira temporada pela equipe Pramac, na qual hoje é companheiro de Petrucci.