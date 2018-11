Pedrinho fecha temporada com título na capital

No primeiro ano como piloto da Porsche Império GT3 Cup, o americanense Pedrinho Aguiar, de 23 anos, já faturou o título geral da competição. A temporada terminou neste sábado, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Pedrinho sagrou-se campeão no overall, que é a soma da pontuação obtida nas duas modalidades da Porsche: sprint e endurance. Ele integrou a classe 3.8, a categoria de entrada da Porsche.

“Sinceramente, a gente não tinha imaginado que conseguiria entrar no primeiro ano na Porsche e já sair com um título. Isso foi muito incrível para mim, uma experiência muito boa”, disse.

Foto: Lucas Bassani / Porsche

Na sprint, os pilotos competem individualmente, em rodadas duplas de 25 minutos mais uma volta. Na endurance, eles atuam em dupla ou trio, em provas que duram de três a cinco horas.

Neste fim de semana, a disputa foi na endurance. O americanense formou um trio com Kreis Júnior e Guilherme Salas, sendo que este último integrou a equipe apenas nessa corrida.

Eles alcançaram a segunda posição na prova. Na temporada, Pedrinho e Kreis também foram vice-campeões, com 205 pontos, três a menos que os líderes. “Foi por pouco que a gente não ficou em primeiro e também campeão na endurance”, comentou o americanense.

Na sprint, o americanense não teve o mesmo sucesso. Ele ficou em 11º, com 89 pontos. No entanto, a pontuação o ajudou na somatória da temporada, o que lhe rendeu o troféu do overall. “A gente trabalhou muito para isso, se esforçou demais. Foi muita dedicação. Não foi fácil, nada é fácil, com certeza, mas se correr atrás, literalmente, a gente consegue”, afirmou.

Pedrinho apontou que essa conquista pode ajudá-lo a atrair patrocinadores. “Foi um ano muito bom para mim, e isso vai me ajudar muito, porque vou ter mais currículo para poder mostrar para o patrocinador”, declarou.

Ao todo, a temporada contou com seis etapas de sprint e três de endurance. Até o meio do ano, o americanense também disputava a Fórmula Inter.