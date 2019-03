Pedrinho Aguiar estreia na Império Endurance Brasil

A Império Endurance Brasil, competição que conta com protótipos de diferentes marcas, tem início neste sábado (30), em Curitiba, e terá pela primeira vez a participação do piloto americanense Pedrinho Aguiar, que corre pelo Team Ginetta Brasil.

Embora esse seja o ano de estreia no torneio, o objetivo da equipe é alcançar o melhor lugar no grid. “É um carro muito bom, muito seguro, veloz, rápido e forte, então a gente tem expectativa boa de ficar na liderança da categoria P-1”, disse o piloto ao LIBERAL.

O protótipo conduzido pelo americanense será o Ginetta G57, de fabricação britânica. Ele é equipado com motor do Novo Camaro, um Chevrolet V8, de 6,2 litros, com 575 cavalos de potência, e chega até 300 km/h. Dois engenheiros da Inglaterra vieram ao Brasil para realizar os últimos ajustes no veículo durante a semana.

Ao todo, serão oito etapas, a partir da abertura em Curitiba, com largada as 14 horas deste sábado, e encerramento 21 de dezembro, em etapa de seis horas de duração no autódromo de Interlagos.