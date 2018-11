Pedrinho Aguiar conquista pódio em Interlagos

O americanense Pedrinho Aguiar encerrou a temporada da Porsche GT3 Cup, na modalidade sprint, com direito a pódio. Ele conseguiu um quarto lugar na quinta e última rodada dupla, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O piloto de 23 anos conquistou um lugar entre os cinco melhores na primeira bateria, no sábado (10). No domingo (11), ele largou na pole, mas precisou abandonar a disputa por conta de um toque. “Fiquei bem grato com a minha classificação no geral, minha performance foi muito boa”, disse.

A segunda corrida foi preliminar do GP (Grande Prêmio) do Brasil de Fórmula 1. Durante todo o fim de semana, a Porsche utilizou a mesma estrutura que a principal categoria do automobilismo mundial, inclusive o pódio. “A sensação de estar no mesmo pódio da Fórmula 1, recebendo o troféu, é uma coisa indescritível, é uma sensação maravilhosa”.

Foto: Victor Eleutério / Porsche GT3 Cup

Na classificação geral, Pedrinho ficou na 11ª colocação da categoria Carrera Cup 3.8, a divisão de entrada da Porsche, com 86 pontos. O americanense destacou que evoluiu ao longo do campeonato, iniciado em março. Até o meio deste ano, ele também disputava a Fórmula Inter.

“Foi um salto muito grande. São diferenças de potência, de estilo de condição, muito bruscas. Então, no começo não me adaptei direito, foi muito difícil eu pegar a mão do carro. Mas, com o tempo, fui evoluindo bastante”, declarou Pedrinho, que ainda briga pelo título da modalidade endurance.