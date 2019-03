Pedrinho Aguiar chega à principal categoria da Porsche Cup

O americanense Pedrinho Aguiar, de 23 anos, subiu de divisão na Porsche GT3 Cup. Neste ano, ele vai disputar a categoria 4.0, nas modalidades sprint e endurance. Paralelamente, o piloto também competirá, pela primeira vez, na Endurance Brasil.

Em 2018, Pedrinho foi campeão da Porsche na categoria de entrada, a 3.8, logo na temporada de estreia. Ele conquistou o título no overwall, que é a soma da pontuação obtida nas competições sprint e endurance.

Agora, o americanense está entre os competidores da 4.0, a principal divisão da Porsche. A temporada terá início nos dias 15 e 16 de março, no autódromo de Interlagos, em São Paulo, com a modalidade sprint. A última prova vai acontecer nos dias 29 de 30 de novembro, no mesmo local, com a disputa de endurance. Ao todo, durante o ano, há seis etapas de sprint e três de endurance.

Foto: Victor Eleuterio / PORSCHE GT3 CUP

De acordo com a Porsche, nesta temporada as corridas serão transmitidas ao vivo pelo canal SporTV e também pela internet.

No calendário de Pedrinho, a Porsche divide espaço com a Endurance Brasil, competição que conta com protótipos de diferentes marcas, como Lamborghini e Ferrari. “É um campeonato bem forte também e que tem bastante visibilidade”, afirmou o americanense, que vai representar a equipe Ginetta na Endurance Brasil.

O torneio começará no dia 30 de março, em Curitiba (PR), e conta com oito etapas. O encerramento será em 21 de dezembro, no autódromo de Interlagos.

Pedrinho também estudava correr no exterior neste ano, conforme o LIBERAL noticiou em dezembro, mas optou por continuar no Brasil.