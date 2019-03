Pedrinho Aguiar abre temporada na sétima posição

O americanense Pedrinho Aguiar conseguiu um sétimo lugar em sua estreia na Carrera Cup 4.0, principal divisão da Porsche GT3 Cup, em prova disputada neste fim de semana, em Interlagos. O piloto diz ter ficado surpreso com o resultado, acima do esperado em sua avaliação.

Na primeira corrida do dia, porém, ele admite que teve dificuldades para se adaptar ao veículo, agora 4.0, diferente da motorização 3.8 que o consagrou no ano passado, quando foi campeão no overwall, mas conseguiu superá-las e terminou em nono, dentre 16 pilotos no grid. Foto: Porsche GT3 Cup / Divulgação

Ele cita uma evolução na segunda prova, quando dois acidentes obrigaram a entrada do Safety Car na pista. Na volta, subiu de posição e terminou em sexto. Na somatória, 18 pontos conquistados, que o deram o sétimo melhor desempenho do dia em São Paulo.

“Meu ritmo foi muito bom, fui bastante elogiado pelos outros pilotos, então foi acima da expectativa, pois estou disputando com uma galera que está lá há anos”, disse.

Curitiba (PR) recebe a segunda etapa nos dias 26 e 27 de abril.