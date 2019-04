Pé de Chumbo vai a Araraquara para segunda etapa do ano

Os pilotos da Copa Sópneus Goodyear de Kart Pé de Chumbo vão pegar a Rodovia Washington Luiz até Araraquara para a segunda etapa do campeonato. O Kartódromo Nenê Cattani será o endereço da disputa marcada para a manhã deste sábado (6).

Depois da vitória no primeiro compromisso do ano, em Paulínia, no dia 16 de março, Theo Pioli Trevisani vai à região central do Estado como líder da categoria Pro, com 54 pontos.

A diferença na classificação, porém, é mínima. Na sequência de Theo, aparecem Alberth Janjon e Rogério Pompermayer, ambos com 53 pontos, Giovanni Pamfilio (52) e Rafael Contatto (51) na relação dos cinco primeiros.

“A vantagem é muito pequena e tem muita gente andando no mesmo ritmo. É sempre bom estar em primeiro, mas com isso também vem uma dificuldade a mais, a pressão acaba ficando maior para manter essa posição. Vamos com pé no chão, estamos só no comecinho do campeonato”, comenta Trevisani. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Na primeira prova do ano, o líder diz que se surpreendeu com “a quantidade de pilotos rodando na mesma tocada e com condição de vencer a etapa”, e acredita que a característica se repetirá em Araraquara, onde ele ganhou as duas baterias do ano passado.

“É uma pista rápida e bem técnica, com um asfalto mais abrasivo, bem diferente de todas as outras pistas em que estamos acostumados a andar”, completa o piloto.

Na categoria Light, quem chega à segunda etapa na primeira colocação é Candido Neto, com 34 pontos. Ele é seguido por Mayckon Mota (31), Paulo Rosa (28), Carlos Barbosa (25) e Fábio Santarosa (24) entre os cinco primeiros.

Agenda. Conforme a programação da etapa, os pilotos vão à pista para a tomada de tempos logo depois do briefing, marcado para as 9 horas. A largada da primeira bateria será às 9h30.

Após um intervalo, a segunda corrida encerra a agenda da etapa a partir das 11h30, tendo ainda a premiação aos cinco primeiros colocados da Pro e da Light, além das três melhores equipes do dia.