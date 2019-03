Pé de Chumbo abre temporada com etapa na pista de Paulínia

A edição 2019 da Copa Sópneus Goodyear de Kart Pé de Chumbo começa neste sábado com novidades. Dois pilotos a mais no grid, disputa por equipes e a bonificação de um ponto para aquele que cravar a melhor volta em cada rodada estão entre as mudanças anunciadas.

Paulínia receberá a primeira etapa, com programação tendo início a partir das 9 horas, com duas baterias, e a corrida dos patrocinadores no intervalo. A competição reúne profissionais liberais e empresários, e terá 28 pilotos – o maior número de participantes entre as 14 edições, segundo a organização. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

“A gente percebe nitidamente que todos os envolvidos com o Pé de Chumbo têm certeza absoluta que o campeonato de 2019 será o melhor de todos os tempos”, afirmou o presidente e piloto Marcelo Marusso. Neste ano, estreiam os competidores Paulo Rosa, Fernando Santo André, Rodrigo Pestana Ferraz, Ederson Rodrigues e Sérgio Seleghini Junior.

Os condutores, da Pró e da Light, foram divididos em sete conjuntos que levam os nomes dos patrocinadores, configurando assim a disputa por equipes e não somente individual, como nas temporadas anteriores. Uma bonificação de um ponto será dada ao participante que registrar a melhor volta da etapa após a realização de duas baterias.

No sábado, haverá o briefing, marcado para as 8h30, antes da programação de pista. O grid da primeira bateria será definido após tomada de tempos dos pilotos, por volta das 9 horas.

AGENDA

Depois de Paulínia, serão nove etapas até o mês de novembro: 6 de abril, em Araraquara; 11 de maio, em Paulínia; 1º de junho, em Limeira; 28 de junho, em Vespasiano-MG; 10 de agosto, em Paulínia; 7 de setembro, em Piracicaba; 28 de setembro, em Paulínia; 26 de outubro, em Birigui; e 23 de novembro, em Paulínia.