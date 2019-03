Novato, Colton Herta vence a etapa de Austin da Fórmula Indy e faz história

Na estreia da etapa de Austin na Fórmula Indy, um novato roubou a cena e venceu a segunda corrida da temporada de 2019. O norte-americano Colton Herta, da Harding, teve ousadia e sorte para pular de terceiro para primeiro lugar e se tornar, aos 18 anos, o piloto mais jovem a ganhar uma prova da categoria.

Filho do ex-piloto Bryan Herta, Colton, que já havia se destacado na pré-temporada, teve ajuda da bandeira amarela para triunfar. Depois de uma boa largada, o novato estava caminhando para beliscar um pódio, mas um incidente a 17 voltas do fim entre Felix Rosenqvist e James Hinchcliffe fez o piloto norte-americano superar os então líderes Will Power e Alexander Rossi, que tiveram de ir aos boxes, e pular para o primeiro lugar.

Após o final da bandeira amarela, Herta, beneficiado pelo abandono de Power, mostrou uma frieza monstruosa para um piloto de 18 anos, manteve a ponta e conquistou uma vitória histórica em Austin. Josef Newgarden, da Penske, vencedor na primeira corrida da temporada, em São Petersburgo, na Flórida, chegou em segundo e Ryan Hunter-Reay, da Andretti, fechou o pódio.

Com o resultado em Austin, Newgarden se manteve na liderança geral do campeonato, com 93 pontos, e Colton pulou para o segundo lugar, com 75.

Graham Rahal, até então o piloto mais jovem a vencer uma corrida da Indy ao conquistar o feito com 19 anos e três meses em 2008, chegou na quarta colocação. Sébastien Bourdais, outro que se beneficiou da bandeira amarela, foi o quinto. Marco Andretti foi o sexto; Takuma Sato, o sétimo; e Pato O’Ward, o oitavo. Alexander Rossi, atrapalhado pela bandeira amarela, chegou em nono e Jack Harvey completou o Top 10.

O brasileiro Tony Kanaan, que largou em 24.º e último, fez uma boa corrida de recuperação, segurou as investidas de Scott Dixon e terminou a prova em 12.º. Matheus Leist foi punido por um pit-stop fora de hora já na reta final e chegou em 17.º.

Os motores voltarão a roncar na Fórmula Indy apenas no final de semana do dia 5 de abril, quando acontece a etapa do Alabama, no autódromo Barber Motorsports Park, localizado na cidade de Birmingham.