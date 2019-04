Na China, Vettel lidera o primeiro treino livre do milésimo GP da Fórmula 1

Fora do pódio nas duas primeiras provas da temporada 2019 da Fórmula 1, Sebastian Vettel começou bem o fim de semana do icônico milésimo GP da história da categoria. Nesta sexta-feira (no horário local), o alemão da Ferrari superou a concorrência do britânico Lewis Hamilton para liderar o primeiro treino para o GP da China, no Circuito Internacional de Xangai.

Em queda de rendimento desde a segunda metade do campeonato de 2018, quando perdeu a disputa pelo título para Hamilton, Vettel é o quinto colocado no Mundial de Pilotos em 2019, com um quarto e um quinto lugar no retrospecto. Mas deu um passo nesta sexta-feira para superar a má fase e também a concorrência dos pilotos da Mercedes e de Charles Leclerc, monegasco que é seu companheiro de equipe na Ferrari.

Afinal, o alemão cravou o melhor tempo do primeiro treino livre em Xangai, com o tempo de 1min33s911. Assim, foi o único piloto a fazer uma volta em menos de 1min34. deixando para trás Hamilton. O britânico da Mercedes é o maior vencedor do GP da China – já ganhou a prova cinco vezes – e triunfou há duas semanas no Bahrein. Mas fechou a atividade na segunda posição, com desvantagem de 0s207.

Destaque na prova anterior, quando foi pole position, fez a melhor volta e só não venceu no Sakhir por problemas com a sua Ferrari, Leclerc fechou o primeiro treino livre em Xangai na terceira posição. com o tempo de 1min34s167, bem próximo a Hamilton e a 0s256 de Vettel.

O holandês Max Verstappen conseguiu se colocar entre os carros de Ferrari e Mercedes ao garantir o quarto lugar da atividade com a marca de 1mi34s334. E o finlandês Valtteri Bottas, companheiro de Hamilton na Mercedes e líder do campeonato com um ponto de vantagem para o britânico, foi o quinto mais rápido, com 1min34s653.

Vencedor do GP da China em 2018, quando estava na Red Bull, o australiano Daniel Ricciardo, hoje na Renault, foi o sexto colocado do primeiro treino livre. E ele foi seguido, em ordem, por quatro pilotos de equipes diferentes: o francês Pierre Gasly, da Red Bull, o russo Daniil Kvyat, da Toro Rosso, o canadense Lance Stroll, da Racing Point, e o francês Romain Grosjean, da Haas, que fechou a relação dos dez mais rápidos da atividade inicial na China.

Os pilotos voltam a acelerar no Circuito Internacional de Xangai às 3 horas (de Brasília) desta sexta-feira, quando será realizado o segundo treino livre para o GP da China. O horário é o mesmo da sessão de classificação no sábado. E a milésima corrida da história da Fórmula 1, que começou em 1950 no circuito britânico de Silverstone, terá início às 3h10 do domingo.