Na China, Bottas faz história e conquista a pole para o 1.000º GP da Fórmula 1

O finlandês Valtteri Bottas fez história neste sábado em Xangai. O piloto da Mercedes conseguiu a pole para o GP da China, a terceira etapa da temporada de 2019, que marca a 1.000.ª corrida da história da Fórmula 1. No treino oficial de classificação, o atual líder do Mundial de Pilotos desbancou dois multicampeões da categoria – o inglês Lewis Hamilton e o alemão Sebastian Vettel – para largar na ponta pela primeira vez neste ano.

Para obter o feito neste sábado, Bottas teve de travar um duelo particular na Mercedes contra o pentacampeão mundial no Q3, a terceira e decisiva fase do treino oficial. O finlandês levou a melhor com o tempo de 1min31s547 e ficou à frente de Hamilton por apenas 0s023 (1min31s570). Ele é o terceiro piloto diferente a ser pole em 2019 – os outros foram o inglês, na Austrália, e o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, no Bahrein -, fato que não acontecia há 11 anos.

“Tem sido um fim de semana muito bom até agora”, disse Bottas ao ex-piloto inglês Martin Brundle ainda na pista, após a volta que garantiu a pole. “Eu me senti confortável com o carro desde a manhã. Mas tive dificuldades no Q3 ao tentar tirar o máximo de performance. A volta foi OK. Não do jeito que eu queria, mas suficiente para a pole. O carro está realmente muito bom e Lewis melhorou muito ao longo da sessão. Foi muito perto”, completou.

A Ferrari, que brilhou no treino oficial de classificação no Bahrein e é considerada a maior favorita na China, não mostrou a força esperada e ficou com a segunda fila do grid de largada. Vettel cravou 1min31s848 e conquistou o terceiro posto, deixando Leclerc na quarta posição bem perto com o tempo de 1min31s865.

A terceira fila também é de uma equipe só: a Red Bull. Já na casa dos 1min32s, o holandês Max Verstappen fecha o Top 5 do grid com o tempo de 1min32s089. Mais distante do companheiro, o francês Pierre Gasly obteve a sexta colocação com 1min32s930.

Por coincidência, os 10 primeiros colocados são completados com a Renault e a Haas preenchendo com seus dois pilotos a quarta e a quinta filas, respectivamente. A equipe francesa teve o australiano Daniel Ricciardo em sétimo lugar e o alemão Nico Hülkenberg em oitavo. Sem tempo no Q3, a escuderia norte-americana colocou o dinamarquês Kevin Magnussen na nona colocação e o francês Romain Grosjean em 10.º.

A largada do GP de número 1.000 da história da Fórmula 1, no circuito Internacional de Xangai, na China, acontece às 3h10 (de Brasília) deste domingo.

Confira o grid de largada do GP da China:

1.º – Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) – 1min31s547

2.º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes) – 1min31s570

3.º – Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) – 1min31s848

4.º – Charles Leclerc (MON/Ferrari) – 1min31s865

5.º – Max Verstappen (HOL/Red Bull) – 1min32s089

6.º – Pierre Gasly (FRA/Red Bull) – 1min32s930

7.º – Daniel Ricciardo (AUS/Renault) – 1min32s958

8.º – Nico Hülkenberg (ALE/Renault) – 1min32s962

9.º – Kevin Magnussen (DIN/Haas) – sem tempo no Q3

10.º – Romain Grosjean (FRA/Haas) – sem tempo no Q3

11.º – Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) – 1min33s236

12.º – Sergio Pérez (MEX/Racing Point) – 1min33s299

13.º – Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) – 1min33s419

14.º – Carlos Sainz (ESP/McLaren) – 1min33s523

15.º – Lando Norris (ING/McLaren) – 1min33s967

16.º – Lance Stroll (CAN/Racing Point) – 1min34s292

17.º – George Russell (ING/Williams) – 1min35s253

18.º – Robert Kubica (POL/Williams) – 1min35s281

19.º – Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) – sem tempo no Q1

20.º – Alexander Albon (TAI/Toro Rosso) – sem tempo no Q1