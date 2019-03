MotoGP nega recursos contra Ducati e confirma a vitória de Dovizioso no Catar

A MotoGP já está com toda sua estrutura montada no circuito Termas de Rio Hondo para a realização da etapa da Argentina, neste final de semana, a segunda da temporada de 2019, mas as atenções ainda estão voltadas para a corrida de abertura, no último dia 10, em Doha, no Catar. É que somente agora, mais de 15 dias depois, a vitória do italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, foi confirmada.

O Tribunal de Apelação da Federação Internacional de Motociclismo (FIM, na sigla em inglês) decidiu na noite de terça-feira, após julgamento de um recurso de várias equipes, que uma peça utilizada pela Ducati na etapa de Doha é legal. A entidade divulgou um comunicado oficial no qual confirma o resultado definitivo da prova com Dovizioso com vencedor.

O recurso no Tribunal de Apelação foi impetrado pelas equipes Suzuki, Aprilia, Honda e KTM para questionar o uso de uma peça aerodinâmica na parte posterior da motos Ducati utilizadas em Doha. Para elas, o equipamento violava o regulamento.

A direção de corrida da MotoGP negou os recursos das quatro equipes e decidiu não proibir o uso da peça nas próximas provas. Suzuki, Aprilia, Honda e KTM podem recorrer da decisão na Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês), em Lausanne, na Suíça.