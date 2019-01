Mercedes apresenta carro para temporada de 2019 da Fórmula 1 em 13 de fevereiro

A equipe Mercedes vai apresentar no dia 13 de fevereiro, no circuito de Silverstone, na Inglaterra, o carro para a temporada de 2019 da Fórmula 1. A cerimônia vai acontecer cinco dias antes dos primeiros testes de pré-temporada na pista de Barcelona, na Espanha.

O novo carro, oficialmente apelidado de Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power +, é o 10.º construído desde o retorno da montadora alemã como uma equipe de Fórmula 1 em 2010. A Mercedes venceu os últimos cinco títulos mundiais de construtores e pode se igualar à Ferrari, vencedora seis anos consecutivos, de 1999 a 2004.

No campeonato de pilotos, a equipe alemã também soma cinco conquistas seguidas – quatro com o britânico Lewis Hamilton (2014, 2015, 2017 e 2018) e uma com o alemão Nico Rosberg (2016).

O finlandês Valtteri Bottas vai repetir a parceria com Hamilton. Em 2018, o inglês foi campeão, seguido pelo alemão Sebastian Vettel (Ferrari), pelo finlandês Kimi Raikkonen (Ferrari) e o holandês Max Verstappen (Red Bull). Bottas ficou na quinta colocação.

A temporada da Fórmula 1 começa com o GP da Austrália no dia 17 de março. Serão disputadas 21 etapas, com destaque para o GP da China, em 14 de abril, em Xangai, o 1000.º da categoria mais importante do automobilismo. A corrida do Brasil, no autódromo de Interlagos, em São Paulo, está prevista para 17 de novembro. O campeonato termina nos Emirados Árabes Unidos, em Abu Dabi, em 1.º de dezembro.