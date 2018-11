McLaren revela pintura especial em carro de Alonso

A McLaren anunciou nesta quarta-feira que Fernando Alonso terá um carro especial para sua despedida da Fórmula 1. A equipe fará uma pintura diferente para o espanhol em sua última prova na categoria, o GP de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, que acontecerá neste domingo.

“Estamos incrivelmente satisfeitos e orgulhosos por podermos dar uma pintura única para o Fernando correr em Abu Dabi neste fim de semana”, declarou o CEO da McLaren, Zak Brown. “Nós queremos que seu último GP seja especial de toda forma, e esta é apenas uma das formas que podemos mostrar isso.” Foto: Reprodução / Facebook

O carro predominantemente laranja da equipe ganhará uma pintura amarela, vermelha e azul na parte traseira, referência ao icônico desenho do capacete de Alonso ao longo de boa parte de sua carreira, que homenageia sua região natal, as Asturias, no norte da Espanha.

“Nós trabalhamos com proximidade e com a colaboração do Fernando, e, então, com a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e a Fórmula 1 para fazer as mudanças para esta corrida, e eles nos apoiaram muito. Esperamos que isso dê aos fãs de Alonso algo extra para ansiarem no que promete ser um fim de semana especialmente emotivo”, afirmou o dirigente.

No domingo, Alonso escreverá a última página de sua carreira de 18 anos na Fórmula 1, e o próprio espanhol disse que espera uma prova “muito emocionante” para ele. Ao longo das quase duas décadas na categoria, o piloto conquistou dois títulos mundiais, em 2005 e 2006, pela Renault.