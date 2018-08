Lewis Hamilton destaca ‘truque’ na velocidade da Ferrari de Sebastian Vettel

Segundo colocado no GP da Bélgica, o inglês Lewis Hamilton destacou o bom rendimento da rival Ferrari do alemão Sebastian Vettel nas retas e enfatizou a diferença de velocidade final entre as escuderias no circuito de Spa-Francorchamps. “Eles têm alguns truques no carro”.

Hamilton, que largou na pole position, manteve a liderança apenas nos primeiros metros, após ser ultrapassado por Vettel ainda na primeira volta. O alemão ultrapassou o inglês antes mesmo da entrada do carro de segurança na pista por causa do acidente com Fernando Alonso, Charles Leclerc e Nico Hulkenberg na primeira curva.

Em entrevista coletiva após a prova, Hamilton se mostrou satisfeito com seu desempenho pessoal, já que acredita que não havia muito mais que pudesse fazer. “Fizemos tudo o que podíamos, eu fiz tudo o que eu podia na corrida e acho que, no fim, rendemos muito bem neste fim de semana. Mas ele me passou na reta como se eu não existisse. Temos que continuar nos esforçando ao máximo e trabalhando duro”.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de ter sido um pouco mais agressivo na relargada após o safety car, Hamilton revelou que acredita que isso não teria feito grande diferença no resultado. “Eu poderia, mas, de novo, ele teria me passado nas retas. Eles têm alguns truques acontecendo no carro. Fiz o que pude, então temos que continuar trabalhando”.

Sobre a possível insinuação de que “truques” se tratavam de algo ilegal, Hamilton esclareceu. “Não, todos nós temos truques no carro. ‘Truque’ é só uma palavra para algo especial, eu acho. Não sei o que tem no carro deles, então não saberia te dizer de qualquer forma”.

Apesar da segunda posição na Bélgica, Hamilton ainda é o líder da tabela de classificação do Mundial de Pilotos com 17 pontos à frente do vice Sebastian Vettel. A próxima etapa da temporada de 2018 da Fórmula 1 acontecerá em Monza, na Itália, no próximo domingo.