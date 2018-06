Leist diz que não se machucou em incêndio em corrida da Indy no Texas

O piloto Matheus Leist levou um susto na etapa do Texas da Fórmula Indy, disputada na noite deste sábado, nos Estados Unidos. O gaúcho de 19 anos, competidor mais jovem no grid da categoria, foi surpreendido com um incêndio no carro, o que o obrigou a abandonar a prova na oitava volta e se apressar a deixar o cockpit.

Após a corrida, ele revelou que não chegou a se machucar no acidente. “Vinha sendo uma boa corrida para a nossa equipe, com boas ultrapassagens e ritmo de prova forte. Mas, de repente, senti a perda de potência na saída da curva 1. Percebi que alguma coisa quebrou e logo depois vi pelo retrovisor que o carro estava pegando fogo”, o piloto da AJ Foyt.

“Fiz de tudo para parar o mais rápido possível e evitar um acidente com quem vinha atrás. Assim que parei, consegui soltar o cinto de segurança e desplugar todos os itens para sair imediatamente do carro.”

A prova foi vencida pelo neozelandês Scott Dixon, que se tornou o terceiro piloto com mais vitórias na história da Fórmula Indy, com 43 vitórias, atrás apenas dos norte-americanos AJ Foyt, com 67, e Mario Andretti, com 52. Já Leist pensa na próxima corrida para se recuperar do abandono no sábado.

“Foi uma pena que a gente não conseguiu completar a corrida, porque havia uma grande expectativa depois do bom desempenho em Indianápolis, por autódromo no Texas ser um super ‘speedway’, um circuito rápido. Mas no automobilismo é assim mesmo, agora é focar na próxima etapa, em Road America, onde esperamos também estar competitivos”, projetou.

Após nove provas, Dixon lidera o Mundial de Pilotos com 357 pontos, 23 a mais do que o norte-americano Alexander Rossi – entre os brasileiros fixos no grid deste ano, Tony Kanaan é o 14° na classificação, com 157 pontos, enquanto Leist é o 19º, com 133. A próxima etapa do calendário, em Elkhart Lake, nos Estados Unidos, vai ser disputada no dia 24.