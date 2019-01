Jovem chinês vira piloto de desenvolvimento da Renault na F1

Após deixar a academia da Ferrari, no fim do ano, o jovem chinês Guanyu Zhou foi anunciado nesta terça-feira como novo piloto de desenvolvimento da Renault na Fórmula 1. Ele exercerá a função ao mesmo tempo que disputará sua temporada de estreia na F-2, principal acesso à categoria mais prestigiada do mundo do automobilismo.

“É uma grande honra me unir à Renault como membro da academia e piloto de desenvolvimento na Fórmula 1 e mal posso esperar para começar [o trabalho]”, declarou o chinês de apenas 19 anos. “A Renault tem grandes ambições, tanto para a equipe de F-1 no mundo do automobilismo quanto para a academia. E isso é algo que me motiva. Eu sei da importância da Renault na China, estou particularmente orgulhoso por representá-la.”

Zhou encerrou sua passagem pela academia da Ferrari no fim do ano, após terminar a Fórmula 3 Europeia na oitava colocação pela segunda temporada consecutiva. Com os resultados, conseguiu uma vaga na F-2, na qual vai pilotar pela equipe UNI-Virtuosi, antes conhecida como Russian Time.

Na Renault, ele não deve ir para a pista nesta temporada. Mas deve ganhar espaço e boas horas de prática nos simuladores da equipe e terá parte em reuniões de engenheiros. Pode ser um caminho rumo a virar piloto reserva, que costuma receber oportunidades em treinos livres e testes da pré-temporada.

Em sua chegada à equipe francesa, o chinês ganhou elogios do diretor da academia da Renault, Mia Sharizman. “Guanyu mostrou sua habilidade como grande piloto na competitiva Fórmula 3 Europeia. Estamos acompanhando Guanyu por um bom tempo e estamos muito felizes por termos assinado com ele para o programa de jovens pilotos”, afirmou o dirigente.