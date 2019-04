Hamilton ‘pegou leve’ na largada com Bottas, que diz que ‘estava sob controle’

Depois de cravar a pole position para o GP do Azerbaijão, Valtteri Bottas venceu a corrida em Baku neste domingo e reassumiu a liderança do campeonato. O piloto da Mercedes segurou o companheiro Lewis Hamilton para cruzar a linha de chegada na ponta. “Lewis estava me colocando sob pressão o tempo todo, então eu não podia cometer erros, mas tudo estava tudo sob controle”, comentou o finlandês.

“Na verdade, mesmo que não tenha acontecido muito lá na frente, foi uma corrida difícil”, disse Bottas. O piloto também comemorou outra dobradinha da Mercedes, a quarta em quatro provas na temporada de 2019 da categoria máxima do automobilismo. “Isso significa muito, é incrível. Estou orgulhoso de fazer parte disso e todos nós estamos realmente muito bem”, ressaltou.

Com o resultado, a equipe alemã abre vantagem ainda maior no Mundial de Construtores. Agora, a Mercedes soma 173 pontos, contra 99 da Ferrari e 64 da Red Bull. Entre os pilotos, Bottas lidera com 87, apenas um a mais que Hamilton. Já o ferrarista Sebastian Vettel está bem atrás com 52, um à frente do holandês Max Verstappen, da Red Bull. O monegasco Charles Leclerc, companheiro do alemão na Ferrari, é o quinto, com 47.

Além do ótimo resultado em termos de classificação, o finlandês também destacou a relevância pessoal da vitória em Baku, a sua segunda na atual temporada. “Para mim, é apenas a minha quinta vitória. É muito bom que está dando certo”, celebrou.

Bottas também triunfou na abertura do campeonato, em Melbourne, onde ganhou o ponto extra pela volta mais rápida da prova, que o coloca na ponta. Nas etapas do Bahrein e da China, o piloto terminou em segundo, começando o ano com solidez. A ótima forma do finlandês foi uma boa notícia, depois de rendimento modesto em 2018, no qual não venceu. Sua última vitória fora em Abu Dabi, em 2017.

Hamilton elogiou o companheiro. “Valtteri fez um trabalho excepcional neste fim de semana. Fez uma corrida fantástica e não cometeu erros, então realmente mereceu a vitória. E eu não fiz meu trabalho na classificação, ele fez”, disse.

O britânico também comentou o seu rendimento em Baku e disse que aliviou para Bottas no início da prova. “Foi um desempenho abaixo da minha parte, então eu preciso trabalhar duro. E na corrida eu peguei leve na curva 1, basicamente dei a posição ele”, relatou.

Apesar do segundo posto, o pentacampeão se disse satisfeito. “Esta não é nossa corrida mais forte e sempre foi difícil para mim, então é um resultado muito bom. Tenho dificuldades aqui. Há certas corridas que são difíceis e há outras que não. Cheguei mais rápido no final, mas já era tarde demais. Mas para a equipe foi fantástico”, completou.