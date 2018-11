Hamilton destaca ajuda e exalta Bottas: ‘Melhor parceria que já existiu na F-1’

Pentacampeão mundial da Fórmula 1, Lewis Hamilton desembarcou no Brasil nesta semana sem o peso de precisar confirmar o título, garantido no México, na etapa passada. Mais leve, o piloto inglês pôde deixar de lado o campeonato por um momento para agradecer ao finlandês Valtteri Bottas pela parceria bem-sucedida, que está perto de buscar também o troféu do Mundial de Construtores para a Mercedes.

“Temos um respeito muito grande um pelo outro. Tenho certeza de que é a maior parceria que já existiu na Fórmula 1 em termos de respeito e trabalho em equipe”, disse o pentacampeão, nesta quinta-feira, no Autódromo de Interlagos. “Houve momentos em que eu percebi coisas legais no acerto do meu carro e contei a ele. E ele fez o mesmo comigo. Eu vejo como ele trabalha duro e ele vê também como eu trabalho bastante.”

A parceria teve início no ano passado, quando Bottas entrou na Mercedes. Hamilton também venceu o campeonato de 2017. O finlandês substituiu o alemão Nico Rosberg, que protagonizou forte rivalidade com Hamilton entre 2014 e 2016. Com frequência, os companheiros trocavam farpas em declarações públicas e também na pista, com acidentes que causaram muita preocupação para os dirigentes da equipe.

De acordo com Hamilton, a convivência com Bottas é totalmente diferente. “Não fazemos joguinhos para tentar prejudicar o outro”, afirmou o inglês, que não deixou de agradecer ao finlandês pelas ajudas na pista. “Neste ano, com certeza teve momentos em que ele foi determinante para vencermos as corridas.”

Ele se referia principalmente ao GP da Rússia, que era liderado por Bottas até que a direção da equipe deu a ordem para Hamilton fazer a ultrapassagem sem sofrer qualquer resistência por parte do finlandês. “Sou muito grato a ele como companheiro de equipe pela ajuda que tem dado para mim na conquista deste sonho incrível. Agradeço muito a ele”, declarou o pentacampeão.

O inglês também reconheceu as boas performances de Bottas em sua segunda temporada pela poderosa Mercedes, que vem dominando o campeonato nos últimos anos. “Nesta temporada, ele começou muito forte e aí passou a ter algumas dificuldades nas corridas. Acho que em Baku ele sofreu grande decepção. Ele merecia aquela vitória, mas aí teve aquele pneu estourado”, lamentou Hamilton.

Com o título do Mundial de Pilotos já decidido, a Mercedes tenta no GP do Brasil conquistar também o Mundial de Construtores, que rende polpuda premiação ao campeão. O time lidera o campeonato no momento, com 585 pontos, contra 530 da Ferrari. E poderá sacramentar o troféu no Autódromo de Interlagos, no fim de semana.

A corrida está marcada para as 15 horas de domingo. Os pilotos vão para a pista pela primeira vez às 11 horas desta sexta-feira. E a segunda sessão está agendada para as 15 horas. O treino classificatório terá início às 15 horas de sábado.