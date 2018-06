Hamilton comemora ‘dobradinha’ da Mercedes no grid do GP da França

O inglês Lewis Hamilton comemorou neste sábado a “dobradinha” da Mercedes no grid de largada do GP da França de Fórmula 1, que será disputado no domingo, no circuito de Paul Ricard. Hamilton faturou sua 75ª pole position na carreira e foi seguido pelo companheiro, o finlandês Valtteri Bottas.

“Foi uma boa apresentação. Acho que o time fez um grande trabalho durante todo o fim de semana. Todos conseguiram dar um passo adiante para colocar o carro onde está agora, tanto para mim quanto para Valtteri”, declarou o tetracampeão mundial, após cravar o melhor tempo do treino classificatório.

Hamilton liderou a sessão com o tempo de 1min30s029, contra 1min30s147 de Bottas. Quem mais se aproximou da dupla da Mercedes foi o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, com 1min30s400.

“A sessão foi muito direta, foi bem simples, para ser honesto”, avaliou o inglês, um pouco surpreso pelo domínio da sua equipe neste sábado. “Acho que o Q1 e o Q2 foram particularmente bons e o Q3 foi OK”, comentou Hamilton, que admitiu ficar aquém do esperado na última sessão do treino.

“Sempre pode ficar melhor. Mas estou muito, muito feliz pela pole”, reconheceu o inglês. “Estamos trabalhando por isso há um bom tempo. E a pressão sempre existe, dá para ver como todos estão próximos na disputa. Por isso este foi um grande resultado, esta dobradinha.”

O bom rendimento se deve em parte à uma atualização realizada pela Mercedes em seu motor nesta etapa. A programação inicial da equipe era fazer a mudança na próxima etapa. Bottas agradeceu pela atualização.

“Temos uma longa temporada pela frente, então estou feliz por ter esta atualização já nesta corrida. Claro que já teria nos ajudados em Montreal, mas estamos aqui agora e agora vamos largar na primeira fila”, comemorou o finlandês.

Esta será a segunda vez na temporada que a Mercedes dominará a primeira fila de uma corrida. A primeira foi na Espanha, quando os pilotos confirmaram o domínio com uma dobradinha no pódio.