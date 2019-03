Ferrari promete ser mais competitiva no Bahrein após realizar correções

Líder dos testes da pré-temporada e decepção no GP da Austrália. Foi assim o começo de ano da Ferrari, que espera se recuperar no próximo fim de semana, quando vai ser disputado o GP do Bahrein. A equipe italiana não encontrou o equilíbrio ideal em Melbourne, mas acredita ser possível dar uma resposta no circuito de Sakhir, após realizar ajustes na sua fábrica em Maranello.

“No Bahrein, como equipe, teremos que garantir que entendemos e corrigimos as áreas em que fomos fracos na Austrália, o que significou que não conseguimos explorar totalmente o potencial de nosso carro”, disse Mattia Binotto, chefe da equipe italiana.

O GP da Austrália foi dominado pela Mercedes, que conseguiu uma dobradinha com o finlandês Valtteri Bottas e o britânico Lewis Hamilton. Enquanto isso, a Ferrari não só ficou fora do pódio, como viu seus pilotos terminarem a prova a quase um minuto do vencedor, sendo que o alemão Sebastian Vettel foi o quarto colocado, logo à frente do monegasco Charles Leclerc.

Binotto reconhece que as outras equipes concorrentes também trabalharam em aspectos a evoluir e na correção de falhas nas últimas semanas, mas ainda assim promete que a Ferrari será mais competitiva na próxima corrida.

“No Bahrein, esperamos ver o efeito das correções que fizemos, apesar de estarmos bem conscientes de que nossos concorrentes voltarão a ser muito fortes. Com isso em mente, estamos ansiosos para voltar aos trilhos e enfrentá-los”, disse o dirigente.

O retrospecto recente no Bahrein também provoca otimismo na Ferrari, pois a equipe venceu as duas edições anteriores da prova, em 2018 e 2017, ambas com Vettel, sendo que o fim de semana no ano passado foi dominado pelo alemão, que também faturou a pole position.

As atividades no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, se iniciam nesta sexta-feira com a realização de dois treinos livres, às 8 horas e às 12 horas (de Brasília). A largada para o segundo GP da temporada está marcada para as 12h10 de domingo.