Fernando Alonso diz guardar boas memórias do GP do Brasil de Fórmula 1

Fernando Alonso vai fazer neste domingo a sua despedida do GP mais marcante de sua carreira na Fórmula 1. Foi no autódromo de Interlagos, em São Paulo, que o piloto espanhol conquistou e festejou os seus dois títulos mundiais, em 2005 e 2006. Nesta quinta-feira, o piloto da McLaren relembrou a sua relação com a pista paulistana.

“Tenho boas memórias daqui. Foi aqui que conquistei meus dois títulos. Aqui eu lutei pelo título, ganhei, perdi e tive episódios diferentes”, afirmou Alonso, ao destacar o famoso momento em que sentou em uma cadeira de praia na beira da pista, no GP de 2015. Na ocasião, em um treino livre de sexta-feira, ele teve problemas com sua McLaren, algo recorrente nos últimos anos.

Insatisfeito com mais uma quebra, ele abandonou o carro e aproveitou a cadeira de um fotógrafo, próximo da pista, para “relaxar” diante do sol, como se estivesse numa praia. Foi um protesto disfarçado do espanhol, que vinha demonstrando irritação crescente com as dificuldades técnicas da McLaren. A imagem virou “meme” nas redes sociais logo em seguida.

Nesta quinta-feira, a própria McLaren lembrou o episódio ao fazer uma “homenagem” ao piloto. Buscou uma cadeira semelhante para exibir diante do “hospitality center” da equipe no paddock de Interlagos. No encosto da espreguiçadeira, há mensagens de incentivo e elogios ao piloto, que deixará a categoria ao final do ano.

Alonso aceitou a brincadeira e já posou para fotos sentado na cadeira ao longo desta quinta-feira. “Vamos tentar fazer uma boa despedida aqui”, afirmou o espanhol, que evitou fazer projeções sobre a corrida deste domingo. “Aqui o tempo sempre muda, difícil de prever”, declarou. “Quero fazer uma corrida limpa para chegar à zona de pontuação”.

O espanhol e os demais pilotos da Fórmula 1 vão para a pista pela primeira vez neste fim de semana na manhã desta sexta-feira para o primeiro treino livre, às 11 horas. A segunda sessão está marcada para as 15 horas. No sábado, o treino classificatório será às 15 horas. A corrida está agendada para as 15h10 de domingo.