Em Goiânia, TMG reencontra palco de vitórias

A equipe TMG Racing/Shell V-Power, de Americana, voltará neste fim de semana ao Autódromo Internacional de Goiânia (GO), onde somou três vitórias entre 2016 e 2017, sempre nas segundas provas das rodadas duplas. O local receberá a 11ª e penúltima etapa da Stock Car, neste domingo (4).

A sequência de triunfos começou com o piloto Átila Abreu, na décima rodada de 2016. Em 2017, a abertura da temporada ocorreu em Goiânia e teve Ricardo Zonta como campeão. Na 11ª etapa do ano passado, Átila voltou a vencer na pista.

Em 2018, a equipe americanense também tem dominado as segundas baterias. Desde 20 de maio, a TMG conquistou a corrida final de todas as cinco rodadas duplas. Em quatro delas, inclusive nas três últimas, o vencedor foi Átila.

“Vamos de novo para Goiânia, onde andamos no anel externo, mas agora voltaremos ao misto, onde sempre tive bons resultados, e isso me deixa ainda mais confiante de conseguir a quarta vitória seguida, e a quinta no ano”, disse o piloto. Foto: José Mário Dias / Shell V-Power

Zonta também demonstrou confiança para a etapa goiana, principalmente por conta de seu retrospecto no autódromo. “Já venci em Goiânia na Stock Car, o que nos deixa ainda mais animados para o fim de semana”, comentou.

O chefe da equipe, Thiago Meneghel, afirmou que a TMG deve manter o desempenho das últimas corridas. “Estamos muito animados para repetir isso. E, para isso, é preciso dar continuidade no que estamos fazendo, tanto por parte dos pilotos, o pessoal no pit stop”, declarou.

Na classificação geral do campeonato, Átila aparece em sexto lugar, com 146 pontos, enquanto Zonta ocupa a nona colocação, com 144. O líder é Daniel Serra, com 270 pontos. A TMG está em terceiro na competição por equipes, com 320 pontos. A primeira colocada, Eurofarma RC, tem 446.

A disputa da 11ª etapa terá início neste sábado (3), às 14h10, com o treino classificatório. As provas estão marcadas para este domingo, às 13 horas e 14h05, respectivamente. O canal Sportv 2 transmitirá a etapa ao vivo.