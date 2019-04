Douglas Pitoli fatura a segunda etapa do PDC

O piloto Douglas Pitolli foi o vencedor da segunda etapa da Copa Sópneus de Kart Pé de Chumbo, no Kartódromo Nenê Cattani, em Araraquara, ontem.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O resultado foi construído com um triunfo na primeira bateria aliada à terceira posição na segunda, média que rendeu a ele 56 pontos. A segunda corrida do dia foi vencida por Theo Pioli Trevisani, que se mantém como líder do campeonato, com 106 pontos na soma das etapas de Paulínia e Araraquara.

O pódio da categoria Pro teve, além de Doulgas Pitolli no topo, as presenças de Marcelo Marusso (2º), Giovanni Pamfilio (3º), Theo Pioli Trevisani (4º) e Marcelo Contatto (5º).

Na Light, segunda vitória seguida para Candido Neto, seguido por Alexandre Bassora, Ederson Rodrigues, Mayckon Mota e Oswaldinho Nogueira.

A agenda da Copa Sópneus Goodyear Pé de Chumbo reserva para o dia 11 de maio a terceira etapa do campeonato, marcada novamente para o Kartódromo San Marino, em Paulínia, palco da primeira

etapa, em março.