Copa Sudeste migra para Nova Odessa

O Kartódromo Internacional de Nova Odessa será o palco de toda a temporada 2019 da Copa Sudeste de Kart. A abertura será nos dias 2 e 3 de fevereiro, enquanto o encerramento está marcado para novembro. Em 2018, ss corridas foram disputadas em Limeira.

Em 2019, a Copa Sudeste deve reunir pelo menos 100 pilotos profissionais e amadores, segundo a organização. O torneio conta com dez etapas mensais e cinco categorias: Cadete, Sprint Graduados, Sprint Sênior, F4 e Força Livre.

O formato de disputa segue o mesmo conceito da primeira edição, com treinos aos sábados e provas aos domingos. O campeonato é promovido pela Auto Giro Competições e Eventos, dos organizadores Luiz Carlos Daniel e Anderson Mantovani.

Além da mudança, a organização anunciou outra novidade, a premiação por turno. O ganhador do primeiro leva o Troféu Wilson Fittipaldi, enquanto o vencedor do segundo fica com o Troféu Pascual Gascon, o Tchê. As taças homenageiam o ex-piloto e irmão do bicampeão de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi e o preparador de karts que atuou com Ayrton Senna por anos.

“Com certeza, teremos uma competição com muita adrenalina e novidades para pilotos, familiares e apaixonados por velocidade”, disse Mantovani. “No ano passado, tivemos uma média de 60 pilotos por etapa, e a expectativa para 2019 é bem positiva. Queremos superar esse número”, afirmou Daniel.