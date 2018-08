Chuva atrasa largada da MotoGP em Silverstone e corrida pode ser cancelada

O etapa da Grã-Bretanha, em Silverstone, da MotoGP, marcada para este domingo, foi adiada até pelo menos o meio-dia (de Brasília) por causa das condições climáticas. A organização da prova tomou a decisão depois de testes feitos com o safety car no circuito molhado pela chuva.

“Em razão das condições naturais da superfície do traçado, é improvável que a corrida aconteça até que a chuva pare. Se a chuva parar até as 16 horas do horário local (meio-dia de Brasília), as três corridas de motovelocidade (MotoGP, GP2 e GP3) vão ser realizadas, começando pela MotoGP”, comunicou a MotoGP pelo Twitter.

Se a chuva parar até o meio-dia, a expectativa é que o circuito melhore e a corrida possa acontecer. “Se for impossível começar a corrida até 16h50 do horário local (12h50 de Brasília), a direção da prova vai cancelar as corridas”, concluiu a MotoGP, em comunicado.

“Temos de fazer tudo em nosso poder para correr, em respeito aos 90 mil espectadores que estão nas arquibancadas congelando de frio. Mas, em primeiro lugar, vem a segurança”, declarou o chefe da Yamaha, Hervé Poncharal.