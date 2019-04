Casal entra no páreo por título em provas de rali

Foto: Tom Papp - MITSUBISHI MOTORSPORTS

O casal Antonio Piazentin e Jaqueline Urtado, de Americana, mais uma vez brigam por título em competições de rali de regularidade. Neste sábado, eles vão disputar a segunda etapa do Paulista Off-Road, em Taubaté, no Vale do Paraíba. Os dois ocupam a terceira colocação na categoria Turismo.

A dupla chegou a liderar a competição em 2018, mas terminou a temporada em quarto lugar. Neste ano, já largou com pódio. A primeira rodada aconteceu no dia 23 de fevereiro, em Pindamonhangaba. Na ocasião, Antonio e Jaqueline somaram 39 pontos ao aparecem no terceiro lugar do pódio.

A programação para a segunda etapa começa nesta sexta-feira, com o início das vistorias técnicas e o briefing obrigatório. Neste sábado, a largada será a partir das 9 horas.

Antonio atua na direção, com Jaqueline como navegadora. No rali de regularidade, o vencedor não é quem completa o percurso em menor tempo, mas, sim, aquele que chegar mais perto da marca determinada pela organização da prova.

MOTORSPORTS. Os americanenses também estão na disputa do Mitsubishi Motorsports Sudeste. Nesse torneio, eles lideram a classificação geral, com 80 pontos.

A dupla foi primeira colocada na abertura do campeonato, no dia 23 de março, em Santana do Parnaíba, e ficou em sétimo na segunda etapa, em 6 de abril, em Curitiba (PR).

Em 2018, assim como no Paulista Off-Road, os dois também ficaram com a quarta posição na temporada do Mitsubishi Motorsports Sudeste. Os resultados deste ano animam Antonio. “Para nós, é sempre um incentivo. Nós estamos começando bem o campeonato”, comenta o piloto de 36 anos – Jaqueline tem 33.

A próxima etapa está marcada para 18 de maio, em Tiradentes (MG). O Mitsubishi Motorsports Sudeste e o Paulista Off-Road contam com seis etapas cada.