Apesar da melhora de Hamilton, Vettel lidera último treino livre do GP da Bélgica

Em um asfalto úmido por causa da chuva que caiu durante a noite de sábado em Spa-Francorchamps, na Bélgica, a Ferrari dominou mais um treino livre no circuito, o terceiro e último deste fim de semana de Fórmula 1. Na manhã deste domingo, Sebastian Vettel ficou com o primeiro lugar, com a marca de 1min42s661, 63 milésimos mais rápido do que seu colega de equipe, Kimi Raikkonen.

A diferença entre os carros da Mercedes e da Ferrari foi menor nessa atividade do que nos treinos de sexta-feira. Lewis Hamilton, da escuderia alemã, ficou em terceiro lugar, com o tempo de 1min42s798. Já o outro piloro da equipe, Valtteri Bottas, não teve um desempenho tão competitivo, mas ficou em quarto lugar, 803 milésimos mais lento do que Vettel.

Confirmando a tendência vista na atual temporada, os carros da Red Bull foram a terceira força no treino. Max Verstappen ficou em quinto lugar, com o tempo de 1min44s048, enquanto Daniel Ricciardo foi o sexto colocado, com a marca de 1min44s479, ambos mais de um segundo atrás do alemão da Ferrari.

Entre os demais pilotos, o melhor colocado foi Charles Leclerc, da Sauber. Em sétimo lugar, o monegasco conseguiu a marca de 1min44s963, o único a atingir um tempo abaixo de 1min45 entre os competidores que não são de Ferrari, Mercedes e Red Bull.

Sergio Pérez, da Force India, ficou em oitavo, Nico Hulkenberg, da Renault, em nono, e Esteban Ocon, também da Force India, em décimo. O treino teve uma bandeira vermelha nos últimos minutos porque uma fechada de Bottas causou a batida de Stoffel Vandoorne no guard rail, e o carro teve de ser retirado da pista. O piloto da McLaren foi o último colocado na atividade e o colega dele de equipe, o bicampeão Fernando Alonso, o penúltimo.

O treino de classificação para o GP da Bélgica vai acontecer ainda neste sábado, às 10 horas (de Brasília). A corrida, 13ª etapa do campeonato, vai acontecer às 10h10 deste domingo. Hamilton lidera o Mundial de Pilotos, com 213 pontos, 24 a mais do que Vettel, o segundo colocado.