André Moraes volta às origens em Interlagos

O americanense André Moraes Junior estará praticamente em casa na terceira etapa do Mercedes-Benz Challege. A prova será em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, onde ele deu seus primeiros passos no automobilismo e inaugurou sua galeria de conquistas. O evento vai acontecer neste domingo (27).

“Interlagos foi onde eu aprendi a pilotar. Foi a pista onde fiz minha primeira pole, onde ganhei minha primeira corrida. Então é um circuito especial. Meu histórico lá é bom. Fui campeão paulista de fórmula em Interlagos. É uma pista que eu conheço bem, mas a maioria dos pilotos também”, disse o piloto de 18 anos, que disputa a categoria C-250 Cup.

Nessa pista, André buscará reabilitação no torneio. Ele ficou em nono na última corrida, em Guaporé (RS), e caiu do segundo para o quinto lugar na classificação geral. O piloto da equipe Bardahl Hot Car tem 24 pontos na temporada 2018, oito a menos que o líder Miro Cruz.

Foto: Vanderley Soares / Hot Car Competições

A programação da terceira etapa terá início nesta sexta-feira (25), com a realização de três treinos livres, a partir das 12h35 para os competidores do C-250 Cup. Neste sábado (26) haverá mais um treino livre às 10h50, além do classificatório, que está marcado para as 14h45. A largada da corrida ocorrerá às 10h35, no domingo.

“A expectativa é muito positiva e, agora, é focar no trabalho de acerto do carro e buscar um bom resultado. Não vejo a hora de acelerar”, afirmou o americanense.

Segundo colocado na estreia, André não teve o mesmo sucesso na etapa seguinte. Ele liderou os treinos livres e conseguiu o segundo melhor tempo na classificação, mas levou um toque na largada e acabou ultrapassado pelos adversários.

No decorrer da prova, o carro dele também entrou em emergência, situação que exigiu uma nova parada nos boxes. “Foi uma corrida conturbada. Não foi um resultado tão bom quanto esperávamos”, lamentou.