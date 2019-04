André Moraes Junior vive fim de semana de estreia na Stock Light

A pista do Autódromo Internacional do Velopark, em Nova Santa Rita (RS), será o palco do início de mais um capítulo da ascensão do americanense André Moraes Junior em sua carreira de quatro anos no automobilismo.

Na pista gaúcha, ele faz sua estreia na Stock Light neste fim de semana, como piloto da Motortech Competições, equipe que traz em seu currículo três títulos da categoria, a divisão de acesso à Stock Car, principal campeonato do automobilismo nacional.

O espaço aberto a André, de 19 anos, como um dos 21 pilotos no grid, surge logo depois do título do Mercedes-Benz Challenge, categoria C 250 Cup, conquistado na temporada passada.

O primeiro contato com a nova categoria foi no dia 21 de fevereiro, durante treino aberto a todas as equipes, ainda que com modelos diferentes dos que serão usados neste ano, justamente no circuito que recebe a abertura da temporada. Foto: Hot Car Competições / Divulgação

“Foi fundamental ter esse contato. O que muda é pouca coisa, os carros são parecidos, já deu pra ter uma base bem boa de tempo, de pista, pra eu chegar e conseguir fazer uma ótima estreia. Estou bem confiante”, comenta o piloto.

A temporada da Stock Light prevê oito etapas ao longo do ano, todas elas nas mesmas datas e locais de prova da Stock Car. Para o americanense, um contato fundamental com a categoria na qual ele almeja estar já em 2020.

“Você acaba conversando com o pessoal, tendo mais experiência, algo importante para o crescimento do piloto também fora da pista, sabendo que é preciso mostrar trabalho pra chegar à categoria principal”, observa.

A Motortech Competições, sediada em Caxias do Sul (RS), terminou o último campeonato na terceira posição. Nos três anos anteriores (2015, 2016 e 2017), no entanto, ficou com o título da Stock Light, credenciais que animam André em relação à competitividade durante a temporada. Foto: Motortech Competições / Divulgação

O chefe da equipe, Adilson Morari, diz que o piloto mostrou “ótima adaptação” durante os treinos de pré-temporada em modelo similar ao oficial.

“O André é um vencedor, um piloto campeão. A chegada dele na equipe está sendo muito comemorada. É um grande feito pra equipe poder contar com o trabalho dele”, elogia.

Programação. A agenda dos pilotos da Stock Light começa nesta sexta-feira (5), com treino extra para estreantes, shakedown e dois treinos livres. O sábado (6) terá um treino livre, a tomada de tempos e a primeira corrida do fim de semana, com largada marcada para as 15h25.

O domingo (7) é reservado à corrida complementar, a partir das 8h25, com grid formado pelo resultado da disputa anterior com a inversão de posições dos oito primeiros colocados.

A Stock Light tem as rodadas duplas exibidas ao vivo pelo canal BandSports e pelo portal Terra, com uma hora de transmissão tanto nas provas de sábado quando nas de domingo. A classificação pode ser acompanhada no YouTube e Facebook da categoria.

Confira na íntegra a entrevista que André Moraes Junior concedeu ao LIBERAL na última quarta-feira (3):

O Liberal. Desde seu primeiro contato com o carro, há cerca de um mês e meio, de que forma sua preparação foi aperfeiçoada até essa estreia?

André Moraes Junior. Foi fundamental ter esse contato. Tudo bem que não foi com o carro oficial, que é liberado só a partir do fim de semana de corrida, então vou ter contato agora. Mas o que muda é pouca coisa, os carros são parecidos, já deu pra ter uma base bem boa de tempo, de pista, pra eu chegar e conseguir fazer uma ótima estreia. Estou bem confiante. Acredito que com todo esse treino, com o conhecimento que tenho do carro e da pista, vai ficar tudo muito mais fácil. Já vou chegar com uma vantagem muito grande.

O Liberal. Como foi o contato da Motortech Competições com você durante a negociação para que você migrasse à Stock Light e pilotasse pela equipe?

André. A equipe entrou em contato e fechamos contrato pra esse ano. Eles estão confiando muito no meu trabalho, ainda mais por todos os testes que fizemos nos treinos. Pra dizer bem a verdade, estão tão animados quanto eu estou. Acho que tem tudo pra ser um ótimo ano. A gente está bem entrosado. Tem tudo pra ser um ano muito bom pra gente, tanto pra mim como pra equipe.

O Liberal. A equipe vem de um terceiro lugar no campeonato e, antes da última temporada, de três títulos. Em termos de resultado, você já consegue traçar um parâmetro de competitividade com base nesse histórico, ainda antes de estar com o carro na pista?

André. Ah sim, é uma equipe de ponta, sem dúvida. Eu vou ter um carro pra brigar pela ponta. Lógico que tem adversidades, como um pneu furado, se envolver num acidente. A gente tem que contar também um pouquinho com a sorte pra fazer uma boa corrida. Mas sem dúvida alguma é uma equipe de ponta onde vou ter condições de brigar pelas primeiras posições, tanto eu como o Márcio Campos, companheiro de equipe. Isso me deixa muito animado, já que desde a primeira etapa vou ter um carro competitivo.

O Liberal. Correndo na Stock Light, você vai ter um contato mais próximo também com a Stock Car, seu grande objetivo, já que as etapas da Stock Light abrem as provas da Stock Car no mesmo fim de semana. Como vai ser essa experiência?

André. Isso é muito legal. Você acaba já tendo contato com os pilotos da Stock Car, acaba sendo um círculo mais fechado, dividindo a mesma pista que eles. Você acaba conversando com o pessoal, tendo mais experiência, algo importante para o crescimento do piloto também fora da pista, sabendo que é preciso mostrar trabalho pra chegar à categoria principal nos próximos anos.

O Liberal. Como você analisa os adversários do grid, sendo que você chega como o atual campeão de uma categoria no ano anterior?

André. O nível do grid da Stock Light sempre foi muito alto, mas acredito que nesse ano esteja ainda maior, muito profissional. Tem pilotos que estavam correndo de fórmula, alguns fora do País, outros há algum tempo na Light. Isso é muito bom porque me ajuda a desenvolver, a crescer dentro da pista, porque quanto maior for a briga lá dentro mais fácil eu vou conseguir entender. Sem dúvida alguma vai ser um ano bem competitivo, muita briga por posição na frente. E mesmo com essa qualidade, tenho confiança na nossa capacidade de chegar na frente.