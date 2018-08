André Moraes Junior vence a 2ª seguida

O americanense André Moraes Junior conquistou a segunda vitória consecutiva no Mercedes Benz-Challenge, neste domingo. Ele alcançou essa marca no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO), em corrida válida pela quinta etapa da temporada. Ao fim da prova, o piloto de 18 anos pulou do sexto para o segundo lugar na classificação geral da categoria C-250 Cup.

Moraes Junior divide a vice-liderança com o companheiro de equipe Flávio Andrade. Os dois pilotos da Bardahl Hot Car têm 67 pontos cada, enquanto o primeiro colocado, Peter Gottschalk, soma 82. Foto: Divulgação / Bardahl Hot Car

O americanense tem dois triunfos neste ano. Ele também foi campeão da quarta etapa do campeonato, no mês passado, em Campo Grande (MS).

“Estou muito feliz. Nossa segunda etapa com pole e vitória. Isso me reanimou para lugar pelo campeonato. Na corrida deste domingo, perdi duas posições na largada, mas fui me recuperando e abri boa vantagem depois do pit e foi só administrar e poupar o carro no final”, disse.

Antes dessa sequência de conquistas, Moraes Junior ocupava a oitava posição e estava numa maré de azar. O piloto conseguiu a pole position na terceira corrida, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, mas precisou abandonar a disputa por conta de um problema no carro.

Depois dessa prova, houve férias de dois meses para os competidores, período em que o carro do americanense passou por ajustes. Desde então, Moraes Junior tem sido soberano na competição.

A próxima etapa do campeonato será em solo uruguaio, no dia 7 de outubro. O evento vai acontecer no autódromo Eduardo Cabrera, em Rivera.