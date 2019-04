André Moraes é o melhor entre estreantes da Light

Foto: Duda Bairros - STOCK LIGHT

O americanense André Moraes Junior foi o melhor piloto entre os rookies, os estreantes da temporada, na primeira etapa da Stock Light, realizada no último fim de semana, em Nova Santa Rita (RS), no Autódromo Internacional do Velopark. Ele chegou em quinto lugar na segunda prova da rodada dupla, no domingo. Antes, na primeira corrida, terminou na 10ª posição.

A etapa inaugural da temporada foi marcada pela influência da chuva em toda a programação. Na tomada de tempo para o grid da primeira prova, o americanense foi para a pista debaixo d’água, o que prejudicou seu resultado e o colocou no fundo do pelotão. A corrida inicial, inclusive, teve de ser transferida para a manhã de domingo, em virtude da chuva incessante na tarde de sábado.

Ainda assim, André conseguiu colocar o carro da Motortech Competições entre os dez primeiros. Com a inversão de posições para segunda corrida, o americanense foi pole position. Entre tanto, uma série de incidentes e a presença do Safety Car na pista em grande parte da prova dificultaram a busca por um lugar no pódio.

“Uma pena ter tido tanto safety, senão com certeza dava para buscar o segundo lugar, mas na última volta com o carro de segurança acabei freando e bloqueou a roda, aí fui ultrapassado e não tive o que fazer”, comenta André. A próxima etapa da Stock Light está marcada para os dias 18 e 19 de maio, em Goiânia.

STOCK CAR. Também na pista do Velopark, o fim de semana de abertura da Stock Car foi complicado para a TMG Racing/Shell V-Power, equipe de Americana. A começar pela ausência de Átila Abreu na corrida de domingo. Ele sofreu um acidente no sábado, no treino de classificação, e foi vetado pelos médicos.

Em uma corrida tumultuada em função da chuva, Ricardo Zonta, que largou em oitavo, terminou em 11º primeiro lugar e somou os primeiros 10 pontos da equipe americanense. A próxima parada da Stock Car será no Autódromo Velo Città, em Mogi Guaçu (SP), a 96 km de Americana, no dia 5 de maio.