André Moraes conquista pole, mas abandona prova

O americanense André Moraes Junior foi “do céu ao inferno” neste fim de semana, na terceira etapa do Mercedes-Benz Challenge. Ele conquistou a pole no sábado (26) e, um dia depois, precisou abandonar a corrida devido a um problema no carro. O evento ocorreu no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

“Tivemos um problema, o carro entrou em modo de segurança. Entrou uma vez, optamos por continuar, porque tinha um ritmo bom e daria para recuperar a ponta, mas da segunda vez a gente preferiu recolher para os boxes”, disse o piloto de 18 anos, que disputa a categoria C-250 Cup.

Ele lamentou o ocorrido, mas já falou em dar a volta por cima na próxima prova. O compromisso será em Curvelo (MG), em 10 de junho.

Foto: Vanderley Soares / Hot Car Competições

“Infelizmente, fui do céu ao inferno em pouco tempo. Uma pena, porque o carro estava rápido. Cinquenta por cento do trabalho já estava feito com a conquista da pole, mas infelizmente isso é corrida e acontece. Bola para frente e vamos para Curvelo em busca de bons resultados”, declarou o piloto da equipe Bardahl Hot Car.

Com esse resultado, André desceu do quinto para o sétimo lugar na classificação geral do torneio. Ele tem 25 pontos, a metade da pontuação do primeiro colocado Peter Gottchalk.

O americanense estreou nesta temporada com a segunda posição em Cascavel (PR), em março. Em abril, ele não teve o mesmo sucesso na etapa de Guaporé (RS), onde levou um toque na largada e acabou ultrapassado pelos adversários. Em Interlagos, outro imprevisto fez com que André caísse ainda mais na tabela.