André Moraes começará preparação para Stock Light

O americanense André Moraes Junior, de 19 anos, terá o primeiro contato com o carro da Stock Light no próximo dia 21. Ele vai conhecer o modelo usado na categoria no Velopark, em Nova Santa Rita (RS), durante treino aberto a todas as equipes. O piloto falou sobre o assunto em participação ao vivo no Caderno de Esportes, programa transmitido pelas rádios VOCÊ (AM 580) e 94.7 FM.

Neste ano, André disputará pela primeira vez a competição, que consiste numa categoria de acesso à Stock Car, principal campeonato do automobilismo brasileiro. A abertura da temporada está marcada para 7 de abril, justamente no Velopark. O americanense chega à Stock Light com o status de atual campeão do Mercedes-Benz Challenge, na categoria C-250 Cup. Foto: Guilherme Magnin / O Liberal

A preparação dele vai começar na atividade da próxima quinta-feira. “A gente já vai conseguir colher bastante informação do carro, da pista, já chegar à primeira etapa com uma base e fazer uma boa estreia”, afirmou.

No entanto, o carro da Stock Light não é totalmente uma novidade para André. Ele contou que já conduziu automóveis parecidos com os da categoria. “Eu espero já ter uma facilidade com o carro, já que eu já fiz duas provas em chassis de Stock Car, no [motor] V8, em Interlagos. Então, eu já tenho um pouco da técnica desse carro”, comentou.

Apesar de ser estreante, o piloto pretende ficar apenas um ano na Stock Light e subir para a Stock Car já em 2020. “A gente espera, neste ano, já fazer dessa primeira temporada na Stock Light uma boa temporada, colher bastante resultados positivos para, quem sabe, em 2020 chegar à principal [Stock Car]” apontou.

No torneio, André será um dos pilotos da Motortech Competições, que ficou em terceiro lugar na classificação por equipes em 2018. Haverá oito etapas ao longo do ano. A disputa vai terminar em 15 de dezembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.