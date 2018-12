Americanense está a uma vitória do título do MB Challenge

O americanense André Moraes Junior buscará o título do Mercedes-Benz Challenge neste fim de semana, na oitava e última etapa de 2018. Basta uma vitória para que ele seja o campeão do ano. A disputa será no Autódromo Internacional de Curitiba, em Pinhais (PR).

Foto: Hot Car Competições - Divulgação

Neste sábado, haverá a definição do grid de largada. A corrida está marcada para domingo, com início às 10h50 e transmissão ao vivo pelo canal Bandsports.

“Existe uma pressão, como toda corrida, mas a cabeça está tranquila. A gente está vindo de uma sequência muito boa. É fazer o serviço lá, fazer o que a gente chama de dever de casa e trazer mais essa para casa”, afirmou o piloto de 19 anos ao LIBERAL.

Na classificação geral, o americanense ocupa a segunda posição da categoria C-250 Cup, com 108 pontos. Caso vença a prova, André levantará o troféu da competição, independente do resultado do líder Peter Gottschalk, que tem 114 pontos.

O momento do americanense é melhor do que o do primeiro colocado. André venceu as quatro últimas rodadas e se tornou o piloto com mais triunfos na C-250 Cup, mas ainda não conseguiu superar a pontuação do rival.

Por conta desse retrospecto, o americanense disse que não fará inovações para a corrida paranaense. “A preparação é a mesma de todas as corridas. O [treino] físico é o mesmo. A gente pega bastante pesado para estar com um desempenho sempre acima da média dentro do carro. Na parte ‘pista’ mesmo, antes de chegar lá, a gente treina bastante simulador”, comentou o integrante da equipe Bardahl Hot Car.

Caçula da categoria, André conquistou o vice-campeonato no ano passado. Na última etapa, ele liderava a prova e tinha o título nas mãos até a penúltima volta, mas recebeu uma punição, caiu para o terceiro lugar e perdeu a taça.

“No ano passado, bateu na trave. Agora, neste ano, a gente vai tentar trazer esse título para casa. Mas a preocupação é zero. É só a gente fazer o trabalho que a gente vem fazendo e tenho certeza de que vai dar tudo certo”, apontou.

HOMENAGEM. Na corrida paranaense, a Bardahl Hot Car realizará uma homenagem ao presidente da Promax Bardahl, o patrocinador Roberto Galvão, que morreu no último dia 24, após uma luta contra o câncer. Os carros da equipe levarão a mensagem “para sempre Roberto Galvão”.

“Nosso carro está muito bom, e vamos fazer valer a pena tudo o que o Dr. Roberto sempre fez por nós. Vamos buscar este título para ele”, destacou André, conforme texto divulgado pela Bardahl.