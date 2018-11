Alemã celebra sucesso em cirurgia após acidente na F-3 e garante: ‘Vou voltar’

A alemã Sophia Flörsch se manifestou nesta terça-feira sobre a cirurgia a que foi submetida após o gravíssimo acidente sofrido no fim de semana, em prova da Fórmula 3. A piloto de apenas 17 anos celebrou o sucesso do procedimento, realizado na segunda-feira, e mostrou otimismo em relação ao seu retorno às pistas.

O depoimento de Flörsch no Instagram aconteceu momentos depois de sua equipe, a Van Amersfoort Racing, divulgar comunicado revelando que a cirurgia havia durado nove horas e sido um sucesso, o que tornava o panorama da piloto positivo. De acordo com a alemã, no entanto, o procedimento foi ainda mais longo, de 11 horas.

“Eu sobrevivi bem à operação, que levou 11 horas. Espero que, de agora em diante, apenas melhore. Eu tenho que ficar mais alguns dias em Macau antes de ser transportável. Quero agradecer aos meus fãs por cada mensagem de apoio, que agora começarei a ler. Isso realmente me motiva e me encoraja”, escreveu.

Flörsch sofreu uma fratura na coluna no acidente sofrido no domingo, na etapa de Macau, quando chocou-se com o carro de Sho Tsuboi, perdeu o controle, viu seu veículo alçar voo e ultrapassar o alambrado do circuito, parando apenas quando bateu em uma cabine na qual estavam profissionais da imprensa. Ela ainda precisou retirar um fragmento de osso, que estava perigosamente próximo à espinha.

A gravidade do acidente e a incerteza sobre o futuro, no entanto, não tiraram a motivação da piloto, que garantiu: “A propósito, eu vou voltar”.

O acidente de domingo também deixou o piloto Sho Tsuboi ferido, e ele precisou ser encaminhado ao hospital, assim como um fiscal e dois fotógrafos, que também foram internados. “Meus pensamentos estão com todos os envolvidos no acidente. Espero que todos estejam saudáveis. No acidente, estavam pessoas realmente boas, que ainda tenho em minha mente”, afirmou Flörsch.