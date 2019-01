Al-Attiyah vence etapa e fica perto da vitória no Rally Dakar

O piloto catariano Nasser al-Attiyah ficou ainda mais perto de vencer a categoria de carros do famoso Rally Dakar, que será encerrado na quinta-feira, no Peru. Nesta quarta, o piloto da Toyota venceu a nona e penúltima etapa, praticamente assegurando o título.

Com mais um triunfo, o terceiro desde o início da competição, Al-Attiyah ampliou a vantagem sobre o segundo colocado, o espanhol Nani Roma. O catariano terminou a etapa desta quarta, de 409 quilômetros, sendo 313km cronometrados, em 3h53min22s. O segundo colocado, da equipe X-Raid Team, completou a etapa em 3h58min20s.

O sul-africano Giniel de Villiers, também da Toyota, terminou na terceira posição nesta quarta, com o tempo de 4h00min37s. E o polonês Jakub Przygonski, da Orlen X-Raid Team, completou em quarto lugar, com 4h07min23s.

Na classificação geral dos carros, Al-Attiyah e seu navegador, o francês Mathieu Baumel, somam 33h09min12s, contra 34h00min39s de Nani Roma. Em terceiro está o experiente francês Sebastian Loeb, com 35h11min49s. Com a boa diferença aberta pelo líder, só um resultado muito surpreendente nesta quinta tirará o troféu do catariano.

Nas motos, o vencedor da etapa desta quarta foi o francês Michael Metge, com 3h46min38s. Mas a liderança segue com o australiano Toby Price, quinto colocado nesta nona etapa, com 3h50min07s. No geral, Price soma 32h43min15s, contra 32h44min17s do chileno Pablo Quintanilla, o segundo colocado. A terceira posição está com o austríaco Matthias Walkner, com 32h49min50s, numa disputa mais apertada em comparação aos carros.